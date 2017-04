Kleinkind bei Zimmerbrand verletzt

Ein Mistkübel hat am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Wien-Donaustadt zu brennen begonnen. Die Rettung brachte ein einjährigs Mädchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Das Feuer brach kurz vor 11.30 Uhr in der Wohnung einer Familie in der Eipeldauer Straße aus noch ungeklärter Ursache aus. Der siebenjährige Sohn bemerkte, dass Flammen aus dem Mistkübel schlugen und rief nach seiner Mutter. Die 37-Jährige alarmierte die Feuerwehr und verließ mit dem Buben und dessen einjähriger Schwester die Wohnung.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Mutter und Sohn blieben unverletzt. Um aber den Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung auch beim Kleinkind abzuklären, wurde es gemeinsam mit seiner Mutter und dem Bruder in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Warum der Mistkübel Feuer gefangen hatte, war vorerst noch unklar. Brandexperten der Wiener Polizei nahmen die Ermittlungen auf.