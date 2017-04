AUA will Namen von Flugzeugen verkaufen

Die AUA plant offenbar, Namen von Flugzeugen zu verkaufen, um sich eine zusätzliche Einnahmequelle zu schaffen. Das berichtet das Luftfahrtportal Austrian Aviation Net. Konkret geht es dabei um die Maschinen des Typs Embraer.

Was diese touristische Kooperation kostet, gab die AUA nicht bekannt. Die erste neu übernommene Embraer-Maschine hatte den Taufnamen „Central Europe“, der Rest der Flotte blieb bisher namenlos. Vor Kurzem wurde ein zweites Flugzeug auf den Namen „City of Prague“ getauft. Zu dieser Namensgebung kam es über eine Kooperation zwischen Prag Tourismus und AUA.

Auch mit anderen Regionen will die AUA demnach künftig Kooperationen für solche „Co-Brandings“ eingehen: „Wir versuchen, weitere Embraer-Flugzeuge im Rahmen solcher Kooperationen zu benennen“, zitierte Austrian Aviation Net eine AUA-Sprecherin. Für die Partner sollte die Embraer als Werbemedium jedenfalls attraktiv sein, heißt es in dem Bericht: Die aus derzeit 13 Maschinen bestehende Teilflotte sei immerhin fast in ganz Europa unterwegs.

Embraer-Jets ersetzen alte Fokker-Maschinen

Die Embraer-Jets ersetzen die alten Fokker-Maschinen der AUA. Die Embraer-Flugzeuge waren zuvor bei der Lufthansa-Tochter Cityline im Einsatz. Bis Ende des Jahres sollen 17 dieser Maschinen die 21 bisherigen Fokker-Flugzeuge ersetzen. Laut AUA verbraucht eine Embraer-Maschine 18 Prozent weniger Treibstoff pro Sitzplatz und ist damit umweltschonender unterwegs als die Fokker. Die „E-Jets“ seien in dem Segment die Flugzeuge mit den niedrigsten Betriebskosten, so die AUA.

Neu im Programm ist ab 2. Juni der Einsatz einer Embraer-Maschine auf der Route Wien - Göteborg, die dreimal pro Woche geflogen werden soll.

Auf die auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzten Flugzeuge werden bei der AUA 200 Piloten, 600 Flugbegleiter und 80 Techniker geschult. Die Embraer-Maschinen sind im Schnitt vier Jahre alt. Platz ist für 120 Passagiere, also mehr als in Fokker-Kabinen. Der Neuwert eines Embraer-Jets wird mit rund 52 Mio. Dollar (48 Mio. Euro) beziffert. Nach früheren AUA-Vorstandsangaben kam der Kaufpreis zum Gebrauchtwert aber bei weniger als der Hälfte zu liegen.

