Unfall war Mord: Lebensgefährte in Haft

Was zunächst wie ein Unfall ausgesehen hat, hat sich bei der Obduktion als Mord herausgestellt. Ein 48-Jähriger hat gegenüber der Polizei gestanden, in der Vorwoche seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin getötet zu haben.

Die Einsatzkräfte waren am 22. April wegen eines vermeintlichen Selbstmords in einem Mehrparteienhaus in Wien-Wieden alarmiert worden. Eine Frau war von der Terrasse einer Dachgeschoßwohnung in den Innenhof gestürzt. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen. Die Leiche wurde abtransportiert und obduziert. Dabei stellte ein Arzt Verletzungen am Körper der Toten fest, die auf Fremdverschulden hindeuteten.

Geständnis nach mehreren Einvernahmen

Der Lebensgefährte der Frau geriet unter Verdacht. Die Polizei befragte ihn mehrmals, wobei sich der Tatverdacht erhärtete. Am Donnerstag schließlich gestand er die Tat. Er habe die Frau auf der Terrasse über das Geländer gestoßen. Der Mann ist in Haft.