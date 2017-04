Fernbus Hellö in „schwierigem Umfeld“

Die ÖBB versuchen offenbar weiterhin, die Fernbus-Linie Hellö zu etablieren. Es gibt aber Berichte über schlechte Auslastung. Die ÖBB wollen dennoch nach eigenen Angaben weiter im Fernbus-Geschäft aktiv bleiben.

Margen und Auslastung seien gering. Die schwarzen Fernbusse der ÖBB kämen nicht vom Fleck, beschreibt ein Artikel in der jüngsten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Trend die Lage. Die Zeit für Hellö soll demnach bereits abgelaufen sein. Und auch in der Tageszeitung „Kleine Zeitung“ heißt es, die ÖBB habe wenig Freude mit dem Fernbusgeschäft.

ÖBB: Aktuell kein Plan für Schließung

Die ÖBB wollen das alles so nicht bestätigen. Der Fernbusmarkt bewege sich zwar in einem „schwierigen Umfeld“, aktuell gebe es aber keine Schließungspläne, sagte ein Sprecher der ÖBB. 2016, zum Start von Hellö, hieß es, man wollte mit den Hellö-Fernbussen den Markt der jungen und preisbewussten Reisenden nicht der Konkurrenz am Fernbusmarkt überlassen - mehr dazu in ÖBB-Fernbusse steuern 31 Destinationen an

Im Jahr 2016 zählten die ÖBB 216 Millionen Fahrgäste auf der Straße, hauptsächlich in den ÖBB-Postbussen, der tschechischen CSAD und sonstigen Beförderern wie eben Hellö. Im Jahr 2015 waren es noch 220 Millionen Fahrgäste.

Konkurrent Westbahn aus Busgeschäft ausgestiegen

Ein ÖBB-Konkurrent, die Westbahn, ist aus dem Busgeschäft bereits wieder ausgestiegen. Seit der Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland 2013 seien neue Anbieter wie FlixBus, ADAC Postbus, Megabus bzw. in Österreich die ÖBB-Tochter Hellö gestartet.

Die Deutsche Bahn zog sich hingegen aus dem Busgeschäft zurück. Nun wollen sich die Westbahn auf das Bahngeschäft und Blaguss auf das Busgeschäft konzentrieren. Blaguss ist auch Partner des deutschen Unternehmens Flixbus, das nach eigenen Angaben in kürzester Zeit zum Marktführer aufgestiegen sei - mehr dazu in Westbahn steigt aus Busgeschäft aus.

Anpassungen des Angebots im Februar

Hellö passte sein Angebot ein halbes Jahr nach dem Start im vergangenen Februar an. Einige Stopps wurden gestrichen, andere kamen hinzu. Bis Mitte Jänner waren laut ÖBB rund 100.000 Tickets verkauft worden - mehr dazu in ÖBB passen Fernbusangebot an.

