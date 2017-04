Sicherheit: Polizei zeichnet Schulen aus

Die Polizei hat Sicherheitsprojekte Wiener Schulen prämiert. Die Projekte sollen die Sicherheit in und um Schulen für Schüler, Lehrer und Eltern verbessern. Zum Beispiel werden Schüler von der ganzen Klasse nachhause begleitet.

Die verschiedenen Projekte wurden für den Ideenwettbewerb „Gemeinsam sicher mit deiner Schule“ eingereicht. Ausgezeichnet wurden die Volksschule Schukowitzgasse, die Neue Mittelschule Anton-Sattler-Gasse und die HAK Plus Schönborngasse. Insgesamt mehr als 40 Projekte eingereicht. Die prämierten Schulen erhielten jeweils 500 Euro. Der Wettbewerb wurde in drei Alterskategorien aufgeteilt.

Ganze Klasse bringt Schüler nachhause

In der Kategorie bis zur vierten Schulstufe gewann das „Heimbring-Projekt“ der Volksschule Schukowitzgasse. Hier wird zu Beginn der ersten Klasse jedes Kind einmal gemeinsam von der ganzen Klasse nach Hause gebracht. Die Schule befindet sich in der Donaustadt, einem Flächenbezirk. „Wir bringen den Kindern das Zu-Fuß-Gehen wieder näher. Denn viele werden von den Eltern in die Schule gefahren, die Schüler verschwinden so aus dem Straßenbild“, erklärte Pädagogin Julia Sachs.

Bernhard Elbe/LPD Wien

Seit drei Jahren führt sie das Projekt durch. „Ich weiß jetzt, wo meine Freundin wohnt“, beurteilten gleich mehrere Schülerinnen den Vorteil des gemeinsamen Heimwegs. Die Schüler üben die Verkehrsregeln, lernen die eigene Wohngegend besser kennen, auch der soziale Zusammenhalt zwischen den Kindern wird mit diesem Projekt gefördert.

Selbstverteidigungskurs und Videodreh

In der Kategorie bis zur achten Schulstufe gewann die GTEMS Anton-Sattler-Gasse. Hier gestalteten rund 100 Schüler der zweiten und dritten Klassen ein Video zu richtigem Verhalten in Gefahrensituationen. Das Motto lautet „Hinschauen, nicht wegschauen“, erklärte Lehrer Wolfgang Schaller. Thematisiert wurden unter anderem Mobbing, Gruppenzwang oder auch Gewalt.

Als dritter Preisträger wurde in der Kategorie bis zur Matura die HAK Plus der Vienna Business School Schönborngasse ausgezeichnet. Die Schüler organisierten einen Selbstverteidigungskurs im Turnunterricht - für Buben und Mädchen. Außerdem entwickelten sie ein neues Schlüsselsystem zur Schule, damit sollen keine schulfremden Personen mehr Zutritt erhalten, auch dient es der Diebstahlprävention.

„Sicherheit geht alle an und kann nur gesamtgesellschaftlich gestaltet werden“, sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl. Sein Vize Karl Mahrer verwies darauf, dass zwar die Bevölkerung in Wien seit 2007 um zehn Prozent gestiegen, die Kriminalität jedoch um 4,3 Prozent gesunken ist. Zurückgegangen sei aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. „Sicherheit ist viel breiter als Kriminalitätsbekämpfung“, meinte Mahrer.

Links: