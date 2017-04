Mountainbiken auf der Hohen-Wand-Wiese

Die Hohe-Wand Wiese startet in die Sommersaison: Ab sofort kann man wieder sommerrodeln. Ab Juni kommt dann erstmals eine Mountainbike-Strecke dazu. Die Betreiber erhoffen sich dadurch eine erfolgreichere Sommersaison.

Denn die Wintersaison war heuer laut Betreibern durchwachsen. Denn Bogerl oder Abschwünge waren auf Wiens einziger Skipiste diesen Winter nur auf Plastikmatten möglich. Eine vollständige Beschneiung der Wiese ist für die Wiener Skischule aufgrund der eher warmen Winter finanziell nicht machbar - mehr dazu in Hohe Wand: Kein Geld für Beschneiung.

Skifläche ist noch „Spur zu klein“

Mit der Matten-Lösung ist man generell zufrieden, Möglichkeiten für Verbesserungen sieht Gerald Eder von der Schischule trotzdem: „Prinzipiell hat sich gezeigt, dass die Aktionsfläche von 3.550 bis 4.000 Quadratmetern eine Spur zu klein ist, um so viele Leute drauf lassen zu können, damit sich die Investitionskosten auszahlen. Ausgezahlt hat es sich noch nicht.“ - mehr dazu in Hohe-Wand-Wiese bekommt Plastikskipiste.

Schischule-Wien

In der Bilanz stehe gerade mal eine schwarze Null. Gespräche mit dem Betreiber über die nächste Saison stehen noch aus. Prinzipiell will man aber weitermachen, wie Eder beteuert. Nun will man sich aber erst einmal auf die Sommersaison konzentrieren: Die Hohe-Wand-Wiese startet jetzt einmal mit der Sommerrodelbahn, im Juni soll dann eine Mountainbike-Strecke folgen. Grundsätzlich ist danach auch ein Ausbau vorgesehen - mehr dazu in Rad & Rodel auf der Hohe-Wand-Wiese.

