Bub bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Ein elfjähriger Bub ist am Samstag in Simmering gegen einen Bus gelaufen und dabei schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Wie die Berufsrettung mitteilte, erlitt das Kind Kopfverletzungen und Brüche im Beinbereich. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Kaiser-Ebersdorfer-Straße/Florian-Hedorfer-Straße. Vier Rettungsteams waren im Einsatz - sie versorgten den Elfjährigen und bereiteten ihn für den Transport vor.

Dürfte Ball nachgelaufen sein

Per Hubschrauber wurde er dann in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch ungeklärt. Der Elfjährige war alleine unterwegs, als er einem Ball nachgelaufen sein dürfte und die Straße zwischen zwei Autos durch betreten hat. Der Busfahrer sowie die Eltern des Buben wurden ebenfalls durch die Berufsrettung betreut.