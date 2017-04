Spannung vor Maiaufmarsch der SPÖ

Nach dem schlechten Wahlergebnis der Wiener SPÖ-Führung beim Landesparteitag ist die Spannung vor dem Maiaufmarsch der SPÖ groß. Am Rathausplatz sprechen Bürgermeister Michael Häupl und Bundeskanzler Christian Kern.

Bürgermeister und Parteichef Michael Häupl hat am Samstag bei seiner letzten Wahl zum Vorsitzenden nur 77,4 Prozent erhalten. Noch schlimmer traf es den als Häupl-Nachfolger gehandelten Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Er wurde mit nur 67,8 Prozent ins Parteipräsidium gewählt. Der schwelende interne Parteikonflikt ist damit wieder angefacht. Häupl will nun dennoch „gemeinsam arbeiten“ - mehr dazu in Häupl mit nur 77 Prozent wiedergewählt.

APA/Herbert P.Oczeret

Reden von Häupl und Kern

Umso größer ist die Spannung vor der Veranstaltung zum 1. Mai: Im Mittelpunkt der Mai-Feierlichkeiten der Sozialdemokratie steht auch heuer wieder der Wiener Rathausplatz, wo Kern seinen Premierenauftritt als Parteichef absolviert. Der Mai-Aufmarsch hat jahrzehntelange Tradition, immer noch bringen die Roten Zehntausende Genossen auf die Straße. Die Premiere am Wiener Landesparteitag verlief ja nicht ganz reibungslos. Kern wurde vom Protest der roten Jugend empfangen - mehr dazu in Wiener SPÖ-Parteitag: Häupl bekräftigt Rückzug.

Die Delegationen aus den Bezirken werden wie jedes Jahr von der Parteispitze empfangen. Bei der Schlusskundgebung ergreifen dann - ab etwa 10.45 Uhr - Wiens Vizebürgermeisterin und SPÖ-Frauenchefin Renate Brauner, ÖGB-Präsident Erich Foglar, der Wiener Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl sowie Bundesparteichef und Kanzler Christian Kern das Wort.

1. Mai als Ende der Ära Faymann

Auch im Hinblick auf der vergangene Jahr wird die Veranstaltung am Rathausplatz spannend: Im Vorjahr war das rote „Hochamt“ von zahlreichen Protesten überschattet: Der Auftritt des damaligen Bundeskanzlers und SPÖ-Chefs Werner Faymann wurde von anhaltenden Pfiffen und Buhrufen begleitet. Auf Taferln wurde die Flüchtlingspolitik der Regierung kritisiert - mehr dazu in SPÖ-Maiaufmarsch: Faymann verteidigt Asyl-Kurs.

APA/HANS PUNZ

Dass es in den Reihen der Genossen auch Unterstützer gab, die mit Slogans wie „Werner, der Kurs stimmt“ antraten, half da nichts mehr. Faymann warf wenige Tage später das Handtuch, und Kern übernahm Partei und Kanzleramt - mehr dazu in SPÖ: Häupl übernimmt interimistisch.

Verkehrsbehinderungen und Ringsperre

Der Maiaufmarsch sorgt auch für Verkehrsbehinderungen: Die Ringstraße ist bis circa 13.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und 71 sowie die Buslinie 74A werden ab etwa 7.30 Uhr kurzgeführt. Der Betrieb der Vienna Ring Tram ist den ganzen Tag eingestellt, teilten die Wiener Linien mit.

Außerdem kann es zwischen 7.30 Uhr und 10.00 Uhr in allen Bezirken zu Umleitungen und Kurzführungen bei den Öffis kommen. Aber auch abseits des 1. Mais wird gearbeitet: Die Straßenbahnlinie D wird von 29. April bis 1. Mai über den Franz-Josefs-Kai umgeleitet. Die U4 ist an diesem Wochenende nur zwischen Hütteldorf und Schottenring unterwegs, als Ersatz dienen die Bimlinien E4 und D.

