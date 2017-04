Sängerknaben: MuTh will in Schweiz expandieren

Der Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, das MuTh, feiert heuer seinen fünften Geburtstag. Die Bilanz bei Besuchern und Veranstaltungen sei positiv, deshalb will man nun auch eine Dependance in der Schweiz eröffnen.

„Es war schon ein gewagtes Projekt, das von allen genau beäugt wurde“, sagte Elke Hesse, Direktorin des im Dezember 2012 eröffneten Hauses. „Es hat wie ein Experiment ausgesehen.“ Der Bau des Konzerthauses am Augartenspitz war von heftigen Protesten der Anrainer und der Grünen gegen den Standort begleitet worden. Mittlerweile sei das MuTh in der Wiener Kulturszene fest verankert. „Es wurde hier ein besonderer Ort, genau jener Ort, den wir haben wollten“, zog Hesse Bilanz.

Zahl der Besucher und Veranstaltungen verdoppelt

Waren es in der ersten kompletten Saison 2013/14 noch 31.000 Besucher bei 150 Vorstellungen, konnten 2015/16 rund 60.900 Besucher bei 278 Veranstaltungen begrüßt werden. Auch für die laufende Saison 2016/17 zeichne sich ein gutes Ergebnis ab, freute sich Hesse: Heuer werden rund 65.000 Besucher erwartet, was einer Auslastung von rund 70 Prozent entspreche. Sowohl die Besucherzahl als auch die Zahl der Veranstaltungen konnte also seit der ersten Saison verdoppelt werden.

Das MuTh erhält keine staatlichen Subventionen. „Das gibt mir Freiheit, ich kann sehr unbelastet arbeiten“, sagte Hesse. 60 Prozent des Budgets muss das Haus selbst erwirtschaften, die restlichen 40 Prozent kommen von der POK Pühringer Privatstiftung. Diese plane „eine Außenstelle“ des MuTh in der Schweiz, berichtete Hesse. In Vitznau (Kanton Luzern) soll ein neuer Konzertsaal mit einer dem MuTh ähnlichen Struktur entstehen. Der Konzertsaal, der ebenfalls von Hesse geleitet werden wird, soll 2021/22 eröffnet werden und unter anderem die Eigenproduktionen des MuTh zeigen.

Schulveranstaltungen regelmäßig ausgebucht

„Was wir uns erwartet haben und was uns auch gelungen ist, ist mit dem Konzertsaal in der Wiener Gesellschaft präsent zu sein“, sagte Gerald Wirth, künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben. Der Saal biete zum einen für die Kinder und deren Ausbildung „einen Riesenvorteil“, meinte er. Außerdem sei er essenziell, um das Thema Kinderoper besser präsentieren zu können.

Eine große Rolle spiele auch die Musikvermittlung, sagte Hesse. Die Schulveranstaltungen, bei denen Lehrer-Workshops zur Vorbereitung, eine kurze Werkseinführung vor dem Stück und eine schulgerechte Aufführung kombiniert werden, seien in der laufenden Saison zu hundert Prozent ausverkauft gewesen.

APA/Herbert Pfarrhofer

Saison mit Kammermusik, Kinderoper, Konzerten

In der kommenden Saison stehen Kammermusik, Kinderopern und die Konzerte der Wiener Sängerknaben, die etwa 30 Prozent der Veranstaltungen ausmachen, auf dem Programm. Der fünfte Geburtstag wird am Abend des 9. Dezember mit einem Fest gefeiert. Davor findet ein Weihnachtskonzert statt. Am 5. Mai 2018 wird es außerdem ein „5er-Konzert“ geben, bei dem ausschließlich Quintette und das jeweils genau fünf Minuten lang spielen werden.

