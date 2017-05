Finanzierung für erstes Vinzi-Dorf gesichert

Die Bauarbeiten für das Vinzi-Dorf, einer Einrichtung für obdachlose Männer in Meidling, können bereits vor dem Sommer starten. Laut den VinziWerken ist die Finanzierung gesichert. Mit besorgten Anrainern sei man im Gespräch.

Ein Heim für Menschen schaffen, die keinen Zugang mehr zu Sozialeinrichtungen bekommen oder selbst auch gar nicht wollen: Das ist das Ziel des Projekts Vinzi-Dorf. "Wenn sie aufgenommen werden, sollen sie das Gefühl haben, hier kann ich bleiben, solange ich will, wenn es sein muss, bis an das Ende meines Lebens“, so Pfarrer und Vinzi-Dorf-Erfinder Pfarrer Wolfgang Pucher.

Im Vinzi-Dorf in der Hetzendorfer Straße soll Wohnraum für 24 - in vielen Fällen alkoholkranke - Obdachlose geschaffen werden. Einige Wohnungen kommen in das Nebengebäude des leerstehenden Kloster des Lazaristen-Ordens, das noch Renovierungsbedarf hat. Im Klostergarten werden 16 bungalowartige Wohnmodule errichtet, die ein Wiener Architektenteam entworfen hat - mehr dazu in Erstes Vinzi-Dorf in Wien entsteht.

Petra Panna Nagy

„Eine Million quasi schon wirklich am Konto“

Am 25. April hat die Vinzenzgemeinschaft den Beschluss und Startschuss für das Projekt gegeben. Die geplanten Baukosten betragen rund 1,5 Millionen Euro. Zuletzt fehlte noch eine halbe Million, diese konnte jetzt durch ein Darlehen bereitgestellt werden.

„Eine Million haben wir quasi schon wirklich am Konto. Was uns sehr geholfen hat ist, dass wir ein kostenloses Darlehen, über die restlichen 500.000 Euro bekommen. Und wirklich Zeit haben, dieses Darlehen zurückzuzahlen. Wir haben dadurch Zeit gewonnen das restliche Geld zu lukrieren“, sagte Regine Gaber von den VinziWerken. Zurückgezahlt werden soll das Darlehen aus Spenden, die es noch zu sammeln gilt.

VinziWerke

Vinzi-Dorf soll im Frühjahr 2018 fertig sein

Gaber hofft, dass vor dem Sommer mit dem Umbau begonnen werden kann. Zuletzt haben besorgte Anrainer das Projekt verzögert - mehr dazu in Widerstand gegen „Vinzidorf“. „Es wird natürlich noch einmal Informationsveranstaltungen für die Anrainer geben, wo wir über die Baustelle informieren“, sagte Gaber. Überdies seien die obdachlosen Menschen 24 Stunden betreut, es gebe also immer eine Ansprechperson vor Ort. Geplanter Fertigstellungstermin des Vinzi-Dorfs ist das Frühjahr 2018.

