Arbeitslosigkeit steigt in Wien weiter

In Wien ist die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum Vorjahr - anders als im gesamtösterreichischen Schnitt - leicht gestiegen. 143.316 Wiener waren arbeitslos oder in Schulungen - um 0,3 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der als arbeitslos vorgemerkten Personen sank im Jahresvergleich zwar um 2,5 Prozent auf 121.730, gleichzeitig stieg aber die Zahl der Menschen in Schulungen um 12,1 Prozent auf 32.586. Das teilte das Wiener AMS in einer Aussendung am Dienstag mit. Die Summe beider Gruppen entspricht einem Anstieg um 0,3 Prozent (451 Personen). Einen starken Rückgang gab es bei der Jugendarbeitslosigkeit.

Zahl der jungen Arbeitslosen gesunken

Die Zahl der unter 25-jährigen Arbeitslosen ist zum Vergleichsmonat des Vorjahres um 13,3 Prozent gesunken, die der unter 20-jährigen um 22,2 Prozent. Dagegen gibt es um 5,9 Prozent mehr über 50-jährige Menschen auf Jobsuche.

„In der guten Entwicklung bei den Jungen sieht man den Wirtschaftsaufschwung deutlich, denn sie profitieren immer am raschesten von einer Konjunkturerholung“, sagte Winfried Göschl, Vizechef des Wiener AMS, laut Aussendung. „Die Lage bei den älteren Arbeitslosen zeigt aber, dass für diese Zielgruppe rasch etwas getan werden muss. Die Aktion 20.000 der Bundesregierung würde viel zur Entspannung beitragen.“

Zahl der offenen Stellen steigt

Die Zahl der offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS zur passenden Besetzung gemeldet haben, ist um 20,6 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in der Warenproduktion um 1,2 Prozent gesunken, im Bau um 10,1 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 0,3 Prozent und im Einzelhandel um 5,9 Prozent. Ein Plus von 2,8 Prozent gab es im Bereich Verkehr und Lager.

