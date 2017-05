Schüsse vor Disco: Schütze war Türsteher

Nach dem Schussattentat, bei dem in der Nacht auf Samstag ein 42-Jähriger in Favoriten mehrmals getroffen wurde, werden nun immer mehr Details bekannt. Der Schütze stellte sich der Polizei. Es soll sich um den Türsteher handeln.

„Aus den Videoaufzeichnungen des Lokals geht hervor, dass es unmittelbar vor der Schussabgabe zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen war. Dabei dürfte der 42-Jährige zwei Männer attackiert haben“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

ORF

Bei den beiden angegriffenen Männern soll es sich um die Türsteher des Lokals handeln. Einer schoss daraufhin auf den 42-Jährigen. Der 30-jährige Schütze flüchtete vom Tatort. Ort der Schussabgabe war der Parkplatz vor der Diskothek Club Village in der Daumegasse - mehr dazu in Mann vor Diskothek mehrfach angeschossen.

Schütze schweigt zu Vorfall

Der angeschossene Iraker begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. „Aufgrund des hohen Fahndungsdruckes stellte sich der Schütze am 30. April auf einer Polizeiinspektion. Der 30-Jährige befindet sich in Haft und verweigert jegliche Aussage zu dem Vorfall“, so Eidenberger.

Das 42-jährige Schussopfer konnte inzwischen im Krankenhaus befragt werden. Es gab laut Polizei an, lediglich „zufällig am Vorfallsort gewesen und am Tatablauf in keiner Weise beteiligt gewesen zu sein“. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen.