Voodoo Jürgens und Le Play Amadeus-Favoriten

Bei den Amadeus Awards am Donnerstagabend im Volkstheater gehen Voodoo Jürgens und Julian Le Play mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Als Favorit gilt außerdem „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier.

Jürgens, der noch vier weitere Gewinnchancen hat, konnte sich in der Kategorie „Alternative“ durchsetzen. Als bester „Electronic/Dance“-Act wird bei der großen Gala am 4. Mai im Wiener Volkstheater die Gruppe Mynth ausgezeichnet. Bei „Hard & Heavy“ fiel die Wahl auf die Band Serenity, die Sparte „Hip Hop/Urban“ sicherte sich Rapper Nazar, der hier zuletzt 2015 erfolgreich war.

Die Trophäe für „Jazz/World/Blues“ wird sich Ernst Molden abholen, bei „Pop/Rock“ setzten sich Pizzera & Jaus durch. Acht Preise werden am Donnerstagabend beim Amadeus Austrian Music Award in den jeweiligen Genre-Kategorien vergeben.

Wolfgang Bohusch

DJ Ötzi und Nik P. nominiert

Im „Schlager“-Geschäft führt wiederum kein Weg an DJ Ötzi & Nik P. vorbei und in der „Volksmusik“-Sparte darf sich Andreas Gabalier freuen, der erst am gestrigen Dienstagabend im Wiener Musikverein sein aktuelles Unplugged-Programm zum Besten gegeben hat. Noch etwas länger spannend bleibt es hingegen in den zehn allgemeinen Kategorien, darunter die Preise für Band, Künstler und Künstlerin des Jahres oder Song sowie Album des Jahres.

Entschieden wurde über die Noiminierten zu je 50 Prozent durch eine Fachjury und durch ein Online-Voting, das bis Ende März lief. Bei der Gala im Volkstheater werden u.a. Bilderbuch, Amy Macdonald und James Blunt das Liveprogramm bestreiten.

Erstmals Übertragung seit 10 Jahren

Der „Amadeus Austrian Music Award“ wird nach zehn Jahren wieder im ORF übertragen. Die Verleihung wird live-zeitversetzt um 21.45 auf ORF eins ausgestrahlt. Durch den Abend im Wiener Volkstheater führen der Schauspieler und langjährige Amadeus-Host Manuel Rubey sowie Radio-FM4-Moderatorin und „Dancing Star“ Riem Higazi.

Moritz Schell

Star-Aufgebot bei Live-Auftritten

Im Showprogramm zu sehen sind neben den internationalen Stars James Blunt und Amy Macdonald auch Christina Stürmer, Bilderbuch, Julian le Play, Lemo, Die Seer & Wilfried, Voodoo Jürgens und Leyya. Ein weiteres neues Highlight sind die Video-Porträts, mit denen die Gewinnerinnen und Gewinner der Genre-Kategorien heuer präsentiert werden.

Außerdem chauffiert Ö3-Moderator Thomas Kamenar österreichische Popstars zur Award-Show und plaudert mit ihnen dabei über die heimische Musikszene, lacht mit ihnen über peinliche Karrieremomente – und natürlich werden auch ein paar Songs angestimmt.

Links: