Rathaus-Diskussion zu Heumarkt-Projekt

Das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt landet einmal mehr im Wiener Gemeinderat. Die Wiener NEOS haben eine Sondersitzung beantragt. Sie wollen eine Volksabstimmung über den umstrittenen Bau.

„Heumarkt geht anders: Neue Politik braucht neue Stadtentwicklung“, lautet der von den Rathaus-Pinken gewählte Titel für die Sondersitzung des Gemeinderats. Die von den NEOS geforderte Volksabstimmung ist von der SPÖ und den Grünen stets abgelehnt worden.

Werbung um ablehnende Grün-Mandatare

Bei der heutigen Sitzung wollen die NEOS aber auch um Grün-Mandatare werben. Schließlich rumort es in der grünen Bewegung seit die Parteispitze das Ergebnis der Parteibasis abgelehnt und deren „Nein“ zum Projekt ignoriert hat. Einige Grün-Gemeinderäte haben daher bereits abgekündigt, dass sie bei der Abstimmung Anfang Juni gegen das Projekt stimmen werden.

APA/Georg Hochmuth

Der pinke Klub lockt sie jetzt. Parteichefin Meinl-Reisinger will die enttäuschten Grünen aufnehmen. Bei der Sondersitzung wollen die NEOS auch einen Antrag stellen: demnach soll es in Wien einen Bürgerrat geben. Die per Los ausgewählten Mitglieder sollen die Vor- und Nachteile des Hochhausprojektes diskutieren und schließlich eine Empfehlung an den Gemeinderat abgeben.

Erst am Mittwoch veröffentlichte das Büro der grünen Planungsstadträtin Maria Vassilakou den städtebaulichen Vertrag rund um das Heumarkt-Areal - wohl als Signal an die Heumarkt-Gegner - mehr dazu in Stadt veröffentlicht Heumarkt-Vertrag.

