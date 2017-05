Auto als Rammbock: Juwelier-Einbruch scheitert

Spektakulär gescheitert ist ein Einbrecher, der in ein Juweliergeschäft in der Wiener Innenstadt eindringen wollte. Der Täter war mit einem gestohlenen Pkw in die Auslage gekracht, doch das Sicherheitsglas hielt stand.

Kurz vor 5.00 Uhr früh verständigten Zeugen die Polizei. Der Mann war mit dem alten Toyota gegen die Auslagescheiben des Uhrmachermeisters Hübner gefahren. Mehrere Scheiben splitterten. Weil er dennoch nicht in das Juweliergeschäft gelangte, flüchtete der Täter wenig später zu Fuß, eine Sofortfahndung blieb bisher erfolglos.

Der Wagen war zuvor in Wien-Mariahilf gestohlen worden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Das Landeskriminalamt ermittelt. „Es werden nun Zeugen befragt“, schilderte der Polizeisprecher. Auch prüfen die Ermittler, ob Überwachungskameras den Coup aufgezeichnet haben.

Juweliergeschäft bereits einmal gerammt

Schon im Jänner 2015 gab es einen ähnlichen Versuch, als mit Motorradhelmen maskierte Männer versuchten das Portal des selben Uhrengeschäfts mit einem Van zu durchbrechen – auch dieses Unterfangen misslang.

Auch in diesem Jahr im März waren zwei Täter nach dem gleichen Modus Operandi in ein Schmuckgeschäft eingebrochen. Auch sie hatten einen Wagen als Rammbock verwendet. Diesen Tätern war mit Beute die Flucht gelungen. Die Polizei überprüft nun, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Zweiter Juweliereinbruch gescheitert

Auch ein zweiter Juweliereinbruch ist am Mittwoch gescheitert. Die Polizei wurde am Mittwoch um 23.00 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich vor einem Juweliergeschäft in der Taborstraße verdächtig verhielt. Als die Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten, versuchte der 25-Jährige sofort zu flüchten. Er konnte kurze Zeit später angehalten und festgenommen werden. In seinem Rucksack fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug auffinden und sicherstellen. Der 25-Jährige wurde festgenommen.