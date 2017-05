Mehr als 90 Brauer bei Craft Bier Fest

Heute startet in der Marx Halle das Craft Bier Fest. 8.000 Besucher zählte die Ausgabe im Vorjahr. Jetzt sollen es mehr werden. Auch mehr Gourmet-Bier-Brauer haben die Veranstalter nach Wien geholt.

Freitag und Samstag dreht sich beim Craft Bier Fest alles um Brauereien mit besonderen Bieren. Bei der vorherigen Veranstaltung im November 2016 – der ersten in der Marx Halle – wurde mit fast 8.000 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt – mehr dazu in Craft Bier Fest: Aus Hype wird Bewegung.

Der Veranstalter Micky Klemsch hofft die Besucherzahl dieses Mal erneut zu steigern. Dazu habe man sich einiges einfallen lassen. Zum Beispiel sei es gelungen die Zahl der Brauer von 72 auf über 90 zu erhöhen. „Und alle präsentieren sich persönlich. Internationale Brauer, die immer wieder gerne nach Wien kommen, nennen es daher auch das Klassentreffen der Craft Bier Szene", so Klemsch.

craftbierfest.at

Food-Trucks sorgen für passende Verpflegung

„Craft Biere unterscheiden sich von dem, was wir normalerweise bekommen würden, wenn wir ein Bier bestellen. Sie schmecken viel intensiver. Craft Biere sind immer mit besonderen Zutaten gebraut, zum Beispiel neue Hopfensorten. Oder man verwendet andere Maischverfahren oder vielleicht auch alte Bierstile die wiederentdeckt worden sind“, meint Conrad Seidl, der neben seiner Tätigkeit als Journalist auch Experte für Craft Biere ist und der sich selbst als „Bierpapst“ bezeichnet.

Zu den vielen Biersorten soll es beim Craft Bier Fest auch ausgefallenes Essen geben. „Dafür haben wir aus dem Reigen der Streetfood-Szene Vertreter ausgewählt. An acht Trucks und Ständen werden den Besuchern Burger, Gourmet-Hotdogs, kreative Eintöpfe oder Pommes nach original belgischer Art geboten“, heißt es vom Veranstalter.

Bier zum selber machen

Außerdem gebe es selbstgemachte Schnäpse zur Verkostung, Live-Musik und Stände, an denen man sogar eigene Brauereien kaufen könne. „Es gibt komplette Heimsets für Heimbrauer. Ab 600 Euro ist man dabei, aber auch Bücher, Braukursangebote und vieles mehr“, so Klemsch.

craftbierfest.at

Tschechien als erstes Gastland

Eine weitere Neuerung ist laut Veranstalter, dass es zum ersten Mal ein sogenanntes Gastland gibt. „Wir wollen ab nun bei jedem Fest ein Land vor den Vorhang holen. Begonnen haben wir mit Tschechien“. Grund für die Entscheidung sei auch die Nähe zu Wien. „Es kann leicht von unseren Gästen bereist werden. In 90 Minuten ist man in Brno, einer Stadt mit vielen Klein- und Gasthausbrauereien. Sowohl in Konsum aber auch bei Qualität sind die Tschechen ganz vorne in Europa“, so Klemsch. Dem Aufruf gefolgt seien zum Beispiel Brauereien wie Raven aus Pilsen, Lucky Bastard aus Brno oder Pivochroust aus Prag.

Welches Land dann beim nächsten Fest Gastland werden soll, wisse man aber noch nicht genau. „Wir sprechen mit verschiedenen potentiellen Partnern wie Belgien, USA oder Ungarn“, meint Klemsch.

craftbierfest.at

Hundepolitik unverändert

Wie bereits beim letzten Event ist es auch weiterhin nicht gestattet, Hunde mit in die Halle zu nehmen. „Das ist aber eigentlich eine Schutzmaßnahme für Hunde und keine Schikane“, sagt der Veranstalter. Der hohe Besucherandrang könne die Tiere verängstigen. „Für einige Hundebesitzer tut uns das natürlich leid“, meint Klemsch.

Link: