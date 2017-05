„Gewalt in Wilhelminenspital verdoppelt“

Ein Personalvertreter des Wilhelminenspitals schlägt Alarm: Die Gewalt gegen Spitalsmitarbeiter habe deutlich zugenommen. Von 2015 auf 2016 habe sie sich mehr als verdoppelt. Die Personalvertretung fordert mehr Security-Mitarbeiter.

Beschimpfungen seien noch das harmloseste, diese würden auch gar nicht dokumentiert, so Heinrich Schneider, Personalvertreter im Wilhelminenspital. Im Gegensatz zu schweren Fällen mit Gewalt, wo auch die Polizei einschreiten musste. Diese Fälle sind im vergangenen Jahr auf 270 angewachsen. 2015 waren es noch 125.

„Auslöser können Alkoholismus, Drogensucht oder psychiatrische Grunderkrankungen und auch Konflikte zwischen Patienten oder Angehörigen und Patienten sein“, sagte Schneider.

Forderung zeigt erste Wirkung

Laut Schneider wurden die Spitalsmitarbeiter zu wenig geschützt. Er fordert deshalb seit einem Jahr vom Dienstgeber zwei Personenschützer auf den Hotspots, den zentralen Notaufnahmen und der unfallchirurgischen Ambulanz. Geschehen sei jedoch nichts, die Direktion habe dies ignoriert.

In einer schriftlichen Stellungnahme reagierte nun der KAV und sagte dem Wilhelminenspital zu, einen zusätzlichen Security-Dienstposten für 24 Stunden für den Personenschutz zu beschäftigen. Der zusätzliche Sicherheitswachmann sollte in kurzer Zeit verfügbar sein.

ÖVP will neues Konzept für zentrale Notaufnahmen

Die Wiener ÖVP kritisiert „lange Wartezeiten“ in den Gemeindespitälern und spricht auch von einer „Zunahme der Gewalt“. „Wir werden im Gemeinderat einen Antrag einbringen, der ein neues Konzept für die Zentralen Notaufnahmen in den Spitälern des Wiener Krankenanstaltenverbundes beinhaltet“, kündigte ÖVP-Gemeinderätin Gudrun Kugler an.