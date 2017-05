Betriebsrat kritisiert selbstfahrenden Bus

Kritik an den selbstfahrenden Bussen, die in Wien ab 2019 unterwegs sein sollen, hat am Freitag der Zentralbetriebsrat der Wiener Linien geübt. Er fürchtet eine „Personaleinsparung“ und ortet ein Sicherheitsproblem.

„Aus unserer Sicht wird auf jeden Fall der Lenker eingespart, der auch zur Auskunft für die Fahrgäste zur Verfügung steht“, sagte Zentralbetriebsrat Michael Bauer. Außerdem würde das subjektive Sicherheitsgefühl dadurch nicht gehoben werden. Es sei ein Schritt, den der Zentralbetriebsrat nicht nachvollziehen könne.

NAVYA Tech

Seitens der Geschäftsführung habe niemand mit der Personalvertretung gesprochen. „So gehe es nicht“, hieß es von Bauer. Vorgestellt wurde von den Wiener Linien am Donnerstag ein kleiner Elektrobus für maximal elf Fahrgäste, der in der Seestadt Aspern getestet wird. Ausgestattet mit Kameras und Sensoren kommt er ohne Fahrer aus.

„Wenn ich mir da die Aussage des Geschäftsführers noch einmal in Erinnerung rufen darf. Der Bus steckt noch in den Kinderschuhen und soll in Wien erwachsen werden. Naja, auf das könnte ich verzichten“, sagte Bauer. Der Test läuft jedenfalls bis ins Jahr 2019 - mehr dazu in Wien bekommt ersten Bus ohne Fahrer.