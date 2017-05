Bau-Razzien: Betrug am Steuerzahler befürchtet

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) und die ASFINAG wollen nach dem Verdacht auf Preisabsprachen unter heimischen Baufirmen „alle Fakten auf den Tisch“. Der Minister sieht „massive Vorwürfe“ und ortet einen möglichen Betrug am Steuerzahler.

„Wir müssen solchen Methoden einen Riegel vorschieben“, Leichtfried. Sollten die jahrelangen Absprachen zwischen Baukonzernen tatsächlich den kolportierten Schaden von 100 Mio. Euro verursacht haben, „dann ist das Betrug an den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in großem Stil“. Man werde die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen unterstützen. Auch die ASFINAG prüfe den Sachverhalt, so der Minister.

Angeblich 20 Firmen involviert

Von einem Sprecher der ASFINAG wiederum heiß es auf Anfrage, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts zu den Vorwürfen sagen könne. „Wir wollen die Fakten auf den Tisch“, sagte auch er. Dann könne man sich die Sachverhalte intern anschauen. Auch der ASFINAG-Sprecher verwies auf den langen Zeitraum der Vorwürfe, die sich auf die Jahre von 2008 bis 2014 beziehen.

Die Baufirmen haben angeblich untereinander abgesprochene Scheinangebote gelegt. Somit soll schon vorher klar gewesen sein, wer den einen oder anderen Auftrag erhält - und jene Firma, die den Auftrag nicht bekam, soll von derjenigen, die den Auftrag bekam, eine Abschlagszahlung erhalten haben.

Es gilt die Unschuldsvermutung für angeblich 20 involvierte Firmen. Von diesen bekannt wurden bisher nur die Branchengrößen STRABAG und Porr. Diese untersuchen die Vorwürfe intern und kooperieren mit den Behörden, wie sie betonten - mehr dazu in Großrazzien bei Bauunternehmen.

Aktien von Porr und STRABAG massiv unter Druck

STRABAG und Porr wollten am Freitag vorerst auf Anfragen keine weiteren Stellungnahmen zu den Vorwürfen machen. Eine STRABAG-Sprecherin wies darauf hin, dass die interne Revision gewisse Projekte untersuche und man erst danach etwas zu den Verdächtigungen sagen könne. Wie auch eine Porr-Sprecherin verwies die STRABAG-Vertreterin auf die Stellungnahmen vom Donnerstag, wonach man interne Prüfungen durchführe und mit Behörden kooperiere.

Die Aktien der beiden heimischen Bauwerte Porr und STRABAG sind am Freitag zum Handelsstart an der Wiener Börse nach Medienberichten über groß angelegte Razzien massiv unter Druck geraten. Die Papiere der Porr starteten um deutliche 10,70 Prozent schwächer bei 29,20 Euro in den Handel. STRABAG-Titel verloren ebenfalls klare 6,10 Prozent auf 35,40 Euro. Der Wiener Gesamtmarkt zeigte sich ebenfalls schwächer. Der ATX stand gegen 9.15 Uhr um 0,86 Prozent im Minus bei 3.009,87 Punkten.