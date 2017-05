Passantin rettet demenzkranke Frau

Eine schwer demenzkranke Frau ist bei Minusgraden völlig verwirrt durch Wien gelaufen. In ihrem Pflegeheim ist niemanden aufgefallen, dass sie weg ist. Eine Passantin hat ihr das Leben gerettet, berichtet „Der Bürgeranwalt“.

Die Studentin Terese Haider war in Mariahilf auf dem Weg zu einer Freundin, als ihr eine ältere Dame mit Rollator auffiel, die orientierungslos wirkte. „Sie hat in alle Richtungen geschaut. Man hat gesehen, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Dann habe ich gesehen, dass ihre Hände total rot und klamm waren, fast schon blau. Ich habe auch gesehen, dass sie auch nur Schlapfen anhatte und eine ganz dünne Jacke", sagt Haider gegenüber dem „Bürgeranwalt“.

„Überhaupt keine Hilfe von Heim“

Die Dame wusste nicht mehr wo sie zu Hause war. Am Rollator bemerkte die Studentin einen Zettel mit dem Namen des Pensionistenwohnheimes Haus Mariahilf. Die Studentin rief dort an und erklärte die Situation. „Es ist von der anderen Seite überhaupt nichts gekommen. Es war wirklich so, jetzt ist es mein Problem“, schildert Haider den Vorfall.

Die Studentin machte sie sich der bereits erschöpften Dame auf den Weg zurück zum Pensionistenwohnhaus. Doch die 600 Meter waren für die alte Frau mit dem Rollator schwer zu bewältigen, mehrmals versagten ihr die Beine. Drei Mal rief Haider laut eigener Aussage im Pensionistenheim Mariahilf an und bat um Hilfe - allerdings vergeblich.

„Ich finde es wichtig, dass sie Freiheit hat in ihrem Zimmer zu gehen. Aber es ist wichtig, dass sich jemand in dieser Freiheit um sie kümmert und sie nicht bei Minus sieben Grad herumirrt und vielleicht erfriert", sagt Haider.

KWP: „Kann manchmal passieren“

Das Haus Mariahilf gehört zum Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP). Dort heißt es: "...es kann manchmal passieren, dass Bewohner einmal unbemerkt den stationären Bereich verlassen. Dann erfolgt als erster Schritt eine engmaschige Suche im Haus, sowie um das Haus herum. Die Mehrheit der Bewohner wird rasch im Haus gefunden. Geschieht das nicht, wird die Polizei gerufen. Wir können versichern, dass im Haus Mariahilf sehr engagierte Mitarbeiter rund um die Uhr für unsere Bewohner da sind."

Aber im konkreten Fall konnte die diensthabende diplomierte Gesundheits- und Krankenpflgerin das Haus nicht verlassen. Sie hatte Frau Haider gebeten die Dame zurückzubringen. Obwohl die Studentin am Telefon ausdrücklich um Hilfe gefragt hatte.