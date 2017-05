Dutzende wichtige Straßen gesperrt

In Wien sorgen eine Großdemo und ein Charity-Lauf für Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag findet der alljährliche „Hanfwandertag“ statt. Morgen kommt es wegen des „Wings for Life Runs“ zu Straßensperren.

Für den um 14.00 Uhr startenden „Hanfwandertag“ wurden 5.000 Teilnehmer angemeldet, hieß es bei der Polizei auf Anfrage. Die Teilnehmer marschieren für die Legalisierung von Cannabis. Sie ziehen durch die Mariahilfer Straße zur Ringstraße. Nach mehreren Kundgebungen wird zum Franz-Josefs-Kai marschiert, abermals auf die Ringstraße und zur Babenbergerstraße – wo auch die Schlusskundgebung bis etwa 22.00 Uhr zwischen Ringstraße und Getreidemarkt abgehalten wird.

Im Vorjahr mehr als 3.000 Personen bei „Hanf“-Demo

Die Radio Wien-Verkehrsexperten befürchten teils erhebliche Verzögerungen auf der Zweierlinie sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt und empfehlen großräumig auszuweichen. Bei den Wiener Linien werden die Straßenbahnen 1, 2, 5, 31, 43, 44, 46,49, 71 sowie der Bus 48A kurzgeführt oder umgeleitet.

Im Vorjahr zogen nach Angaben der Exekutive rund 3.000 Personen durch die Stadt. 57 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz, sieben Verwaltungs- und drei strafrechtliche Anzeigen lautete damals die Bilanz der Wiener Polizei.

Friedenslauf und Impf-Demo

Bereits ab 8.00 Uhr tritt die Sperre für den mittlerweile 16. Österreichischen Friedenslauf in Kraft und betrifft den Rathausplatz, die Felderstraße, den Friedrich-Schmidt-Platz, und die Lichtenfelsgasse. Gegen 13.00 Uhr sollten alle 4.000 Läufer im Ziel angekommen sein und die Verkehrssperren aufgehoben werden.

Gleichzeitig beginnt bereits ab 11.00 Uhr im 1. Bezirk eine Demonstration am Maria-Theresien-Platz. Zum Motto „Impffreiheit jedes einzelnen in Österreich“ marschieren die rund 300 Demonstranten über die Ringquerung zum Burgtor, den Heldenplatz, weiter zur Herrengasse, zum Hohen Markt, zum Fleischmarkt und über die Ringquerung zum Georg-Coch-Platz. Der Verkehr wird immer wieder von temporären Anhaltungen unterbrochen.

Charity-Lauf bremst Lenker aus

Für den „Wings for Life Run“ zur Unterstützung der Rückenmarkforschung werden am Sonntag ab 10.00 Uhr der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse und später der Franz-Josefs-Kai nicht befahrbar sein.

Speziell von Mittag bis etwa 15.30 Uhr wird ein Dutzend der wichtigsten Straßen in Wien für die Läufer reserviert, darunter die Ringstraße, die Zweierlinie, der Franz-Josefs-Kai, die Lände oder auch die Wagramer Straße. Die Laufstrecke führt dann weiter nach Niederösterreich, entlang der Donau nach Tulln und über Klosterneuburg nach Wien zurück. „Ausweichen ist nur großräumig möglich, etwa über die Donauuferautobahn und die Südosttangente“, so die Radio Wien-Verkehrsexperten.

Da die Laufstrecke über die Stadionbrücke führt, wird die Ausfahrtsrampe von der Ostautobahn (A4) zur Stadionbrücke in Richtung Zentrum für rund eineinhalb Stunden gesperrt, informierte auch die ASFINAG.

