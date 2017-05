Life Ball: Folgt Conchita auf Gery Keszler?

Wenn es nach Gery Keszler geht, dann möchte er die Organisation und Leitung des Life Balls in einigen Jahren in jüngere Hände übergeben. Dabei denkt der 53-Jährige, wie er im ORF-Interview verraten hat, an Conchita.

„Ich hab schon vor, wenn ich darf und wenn es geht, dass das noch einige Jahre unter meiner Regie durchgeführt wird“, so Life-Ball-Organisator Gery Keszler im „Kultur heute“-Interview. Er möchte nach der Neuorientierung der Veranstaltung, die seit einem Jahr abgewickelt wird, wieder für Stabilität sorgen.

Interview mit Gery Keszler Der Kartenverkauf für das „Life+ Celebration Concert“ ist gestartet. Life-Ball-Organisator Gery Keszler spricht über den diesjährigen Event.

„Die Conchita vielleicht“

"Und dann könnte ja eine neue Generation, ich gehe ja dann auch schon auf die 60 zu, und ich finde, dann sollten Jüngere ans Werk kommen, die das übernehmen. Die Conchita vielleicht.“ Auf die Frage von ORF-Moderator Peter Fässlacher, ob das ein Angebot an Conchita sei, meinte Keszler: „Wir sprechen darüber zumindest.“

Österreicher „ganz am Anfang abholen“

Heuer findet der Ball am 10. Juni statt. Im Vorjahr wurde pausiert. Keszler nützte die Zeit, um vieles neu zu strukturieren - zum einen in der Organisation und zum anderen bei den Inhalten. „Wir haben uns vor allem sehr fokussiert, wie wir die Thematik HIV/Aids stärker bündeln können. Wir waren am Schluss schon sehr, sehr komplex. (...) Aber irgendwie muss man Herr und Frau Österreicher wieder ganz am Anfang abholen, nämlich gerade im Bereich des Testens. Leider Gottes ist das Wissen noch immer, nach drei Jahrzehnten, so gering über HIV/Aids und die Gefahren damit.“

Aufruf zum Aids-Test

Das heurige Ballmotto lautet „Erkenne die Gefahr“. Es geht darum, sich rechtzeitig testen zu lassen, um den eigenen Immunstatus zu kennen. Das Motto soll aber auch ein gesellschaftspolitisches Statement sein, eine Anspielung auf die frühen 30er-Jahre, die auch mit Populismus verbunden werden - mehr dazu in Life Ball will an 1930er Jahre erinnern.

