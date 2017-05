„Fest der Freude“ geht in fünfte Runde

Im Zentrum der heutigen Veranstaltung auf dem Wiener Heldenplatz steht ein Gratis-Konzert der Wiener Symphoniker unter dem Dirigenten Adam Fischer. Zu Wort kommen werden auch die Regierungsspitze sowie eine Zeitzeugin.

Veranstaltet wird das „Fest der Freude“ vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). Die Veranstaltung sei mittlerweile schon Tradition, meinte dessen Vorsitzender Willi Mernyi. Erstmals veranstaltet wurde das Fest 2013 als Antwort auf Burschenschafter-Aufmärsche am Tag des Kriegsendes vor der Krypta auf dem Heldenplatz.

ORF/BKA/Andy Wenzel

Zeitzeugin hält Rede

Eröffnet wird die diesjährige Veranstaltung mit kurzen Videoclips von Botschaftern der Befreiernationen, der Israelitischen Kultusgemeinde und weiteren Organisationen. Nach knappen Statements der Regierungsspitze sowie von Vertretern der Stadt Wien wird die Zeitzeugin Lucia Heilman zu Wort kommen. Sie selbst war 1938 auf dem Heldenplatz, als Adolf Hitler seine „Anschluss“-Rede hielt und überlebte das Nazi-Regime vor den Nazis versteckt.

Das Konzert wird mit der Uraufführung des Auftragswerks „Here & Now“ des heimischen Komponisten Kurt Schwertsik eröffnet. „Es war uns wichtig, dass wir einmal einen Brückenschlag in die Gegenwart wagen“, begründete Symphoniker-Geschäftsführer Johannes Neubert die Wahl. Für das Orchester handle es sich nicht nur um die Teilnahme an einem wichtigen gesellschaftspolitischen Event, sondern auch um einen der künstlerischen Höhepunkte der Saison.

Schwerpunkt auf ORF III

Weiters im Musikprogramm: Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert e-moll op. 64, das von dem jungen Wiener Geiger Emmanuel Tjeknavorian interpretiert wird, sowie mehrere Werke von Ludwig van Beethoven. Den Schlusspunkt bildet die „Ode an die Freude“ aus dessen Neunter Symphonie, die eigens zum Mitsingen für „Menschen mit normaler stimmlicher Ausstattung“ in eine andere Tonart transponiert wurde, so Symphoniker Neubert.

Mehr denn je beteiligt sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk am „Fest der Freude“. So wird das Konzert nicht nur live übertragen, ORF III hat rund um das Datum auch einen zeitgeschichtlichen Schwerpunkt gesetzt, kündigte Generaldirektor Alexander Wrabetz an. Nicht weniger als zwölf Dokumentationen werden seit 6. Mai ausgestrahlt - mehr dazu in tv.ORF.at.