46-Jährige vergewaltigt: Fahndung

Die Wiener Polizei sucht derzeit nach einem mutmaßlichem Vergewaltiger. Der Mann soll eine 46-jährige Frau im Oktober unter Drogen, möglicherweise K.-o.-Trop­fen, gesetzt haben. Nun wurde ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

In einer Bar auf dem Lerchenfelder Gürtel soll der Mann der 46-Jährigen betäubende Mittel verabreicht haben, so die Polizei. Die Tat ereignete sich am 8. Oktober des Vorjahres. Die Frau wachte später in einer ihr nicht bekannten Wohnung auf.

LPD Wien

Verdächtiger über Spuren identifiziert

Die 46-Jährige fuhr selbst ins Spital und gab an, vergewaltigt worden zu sein. Die Polizei stellte auf Grund der sichergestellten Spuren die Identität des mutmaßlichen Täters fest – weiß aber nicht wo er sich aufhält. Deshalb wurde nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Hinweise, auch vertrauliche, zum Aufenthaltsort des Verdächtigen werden an das Landeskriminalamt Wien erbeten, unter der Telefonnummer: 01-31310–25300.

Hilfe für Betroffene

Hilfe für vergewaltigte Frauen und Mädchen bietet in Wien unter anderem ein 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien, der unter 01/71719 erreichbar ist. Angeboten wird hier auch eine Begleitung zur Polizei, zu Gericht und ins Krankenhaus. Die Beratung ist gratis und auf Wunsch anonym. Eine weitere Einrichtung, die Hilfe anbietet, ist der Verein „Notruf“. Auch Angehörige und Bezugspersonen können sich an den Verein wenden.

Links: