Fete Imperiale heuer in grün-weiß

Die Fete Imperiale verpasst sich dieses Jahr ein grün-weißes Outfit. Mit Rapid hat das aber nichts zu tun. Vielmehr werden Pflanzen-, Baum- und Blumenmotive dem Sommerball in der Spanischen Hofreitschule einen neuen Rahmen geben.

Premiere feierte die Fete Imperiale 2010, als Hausherrin Elisabeth Gürtler auf der Suche nach neuen Einnahmequellen für die Wiener Lipizzaner-Arbeitsstätte war. Somit geht die Feierlichkeit inzwischen in die achte Runde. Bespielt werden wieder sowohl der Michaelerplatz, der als Empfang und Red-Carpet-Location dient, die Reitbahn als Tanzparkett sowie die Sommerreitschule und die Stallburg, wo man sich unter freiem Himmel dem Vergnügen hingeben kann. Das Event findet heuer am 23. Juni statt.

APA/Hans Punz

Eröffnung mit Hommage an Tirol

Die Eröffnung geht einmal mehr in der Winterreitschule über die Bühne. Sie ist gewissermaßen eine Hommage an das Bundesland Tirol, das von der Steiermark heuer die Patronanz über die Fete übernimmt. Am Programm steht u.a. das Lied „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“. Die Wiener Sängerknaben intonieren den Marsch „Dem Land Tirol die Treue“, Haflinger aus Ebbs werden eine Kutsche in den großen Ballsaal ziehen.

Sogenannte Flanierkarten gibt es ab 130 Euro. Für Sitzplätze muss man noch etwas tiefer in die Tasche greifen. Erwartet werden einmal mehr rund 2.000 Gäste. Im vergangenen Jahr gab es bei dem Fest Auftritte von Gänsen und Prinzessinnen - mehr dazu in Fete Imperiale feierte bei großer Hitze.

