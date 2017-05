Häupl: „Kurz für Neuwahl verantwortlich“

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist für Neuwahlen. Ob er nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner die Partei anführen wird, ließ er offen. Bürgermeister Häupl (SPÖ) macht Kurz für Neuwahlen verantwortlich.

„Zunächst einmal halte ich fest, dass der Herr Minister Kurz die ausgestreckte Hand des Bundeskanzlers zur Zusammenarbeit ausgeschlagen hat. Dafür wird er die Verantwortung übernehmen müssen, ob er das nun will oder nicht“, sagte Häupl bei der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach. Wann gewählt wird, würden ÖVP und SPÖ auf Bundesebene entscheiden.

Eine Minderheitenregierung der SPÖ schloss Häupl aus. Das Problem einer solchen Regierung sei, dass vor Regierung das Wort Minderheiten steht. Gelassen kommentierte Häupl die Frage, ob das nun das Ende der Koalition bedeute: „Naja, wenn man nicht miteinander arbeiten kann, dann soll man es sein lassen. Aber noch einmal: Der Kanzler hat die Hand gereicht und der Herr Kurz hat sie ausgeschlagen.“

Ruck sichert Kurz Unterstützung zu

„Vollinhaltliche Zustimmung“ zu den Aussagen von Kurz kommt von Walter Ruck, Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes und Präsident der Wirtschaftskammer Wien: "Wir brauchen eine klare Linie und eine Regierung die aus den besten Köpfen besteht. Für ein dynamisches und wirtschaftlich starkes Österreich müssen die eigenen Befindlichkeiten hintangestellt werden.“ Ruck sicherte Kurz „die volle Unterstützung des Wiener Wirtschaftsbundes zu.“

Kurz will ÖVP nur mit Neuwahl

Nach tagelangem Schweigen hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag die derzeit alles bestimmende innenpolitische Frage beantwortet: Er ist bereit, den Parteivorsitz der ÖVP zu übernehmen, wie er in einer persönlichen Erklärung bekanntgab - allerdings nur nach einer vorgezogenen Neuwahl - mehr dazu in news.ORF.at.