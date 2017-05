„Schilfhütte“ abgebrannt

In der Nacht ist in Floridsdorf das Lokal „Schilfhütte“ am Ufer der Neuen Donau abgebrannt. Die Feuerwehr ist immer noch mit dem Nachlöschen beschäftigt, weil das Schilfdach immer wieder zu glosen beginnt.

Das Feuer dürfte vor dem Lokal in der Nähe der Jedleseer Brücke ausgebrochen sein. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde dabei niemand. Mehr Informationen dazu in Kürze.