Belastungsprüfung für Wien Museum

Heute beginnen die Sondierungsarbeiten für den Neu- bzw. Umbau des Wien Museums. Mit Bohrungen soll unter anderem die Bodenbeschaffenheit eruiert werden. Und auch die Mauern und Fundamente des Gebäudes werden überprüft.

Es geht um die Statik. Das Siegerprojekt für den Neubau des Architektenteams Winkler + Ruck und Ferdinand Certov sieht eine Überbauung des Oswald-Haerdtl-Baus aus den 50er Jahren vor. Man will vor teuren Überraschungen gefeit sein, heißt es aus dem Wien Museum - mehr dazu in Wien Museum: Kritik am geplanten Dachaufbau.

Untersuchung dauert Wochen

Bis Ende Juni wird im Bereich Maderstraße die Bodenbeschaffenheit getestet - und zwar durch Bohrungen. Gleichzeitig werden auch die Mauern und Fundamente des Baus überprüft, ob sie den höheren Belastungen standhalten können.

Baustart auf 2018 verschoben

Der ursprünglich geplante Baustart im heurigen Jahr ist allerdings schon Geschichte. 2018 sei realistisch, heißt es aus dem Museum. Wann genau will man sich nicht festlegen. Jedenfalls ist nächstes Jahr noch eine große Otto-Wagner-Schau im Haupthaus geplant. Der Umbau des Wien Museums soll zwischen 70 und 100 Millionen Euro kosten - mehr dazu in Wien Museum: Baubeginn 2017 wackelt.

