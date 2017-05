Ringturm wird mit Berg verhüllt

Der Ringturm am Wiener Donaukanal wird heuer im Sommer zum zehnten Mal mit einem Kunstwerk verhüllt. Der Serbe Mihael Milunovic gestaltete dafür ein Bergmassiv, auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern.

„Weitblick“ ist der Titel des Kunstwerks. Im Mittelpunkt steht ein blauer Berg, ein roter Zug fährt diesen hinauf. In dem Werk beschäftige er sich mit dem Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe, so Milunovic. Der Berg fungiere als Sehnsuchtsmotiv und Projektionsfläche für individuelle Ziele und Prinzipien.

Robert Newald/Wiener Städtische Versicherungsverein

Der hinauffahrende Zug sei „eine Allegorie auf Zusammenhalt und Durchhaltevermögen – Eigenschaften, die sich beim Erklimmen eines steilen Berges als hilfreich erweisen“, erklärte der Künstler. Wichtig sei zudem die Antenne auf der Spitze des Berges. "Sie soll die Bereitschaft versinnbildlichen, positive Energie mit anderen zu teilen.“

„Weitblick“ voraussichtlich ab Mitte Juni zu sehen

Das Kunstwerk besteht aus 30 bedruckten Netzbahnen, die jeweils rund drei Meter breit und rund 63 Meter lang sind. Insgesamt entsteht damit eine Fläche von 4.000 Quadratmetern. Derzeit laufen die Aufbauarbeiten, zu sehen sein soll der „Weitblick“ ab Mitte Juni, abhängig vom Wetter, und dann den ganzen Sommer.

2006 wurde der Ringturm zum ersten Mal mit einem Kunstwerk verhüllt, damals mit dem Bild „Don Giovanni“ von Christian Ludwig Attersee. Hinter der Aktion steht der Wiener Städtische Versicherungsverein. Milunovic mit der Aufgabe zu betrauen, "ist Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber seiner künstlerischen Arbeit und der engen Verbundenheit zu unserem Partnerland Serbien“, teilte Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Vereins per Aussendung mit.

Robert Newald/Wiener Städtische Versicherungsverein

Milunovic wurde 1967 in Belgrad in eine Künstlerfamilie geboren. Seine Werke wurden in Museen in ganz Europa ausgestellt und reichen von Malerei, Zeichnungen und Fotografie bis zu Skulpturen und Installationen. Zu seinen Themen zählen Gewalt, Unterdrückung und Manipulation.

Links: