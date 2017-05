Häupl: „Wo Kurz draufsteht, ist ÖVP drin“

Trotz der ereignisreichen vergangenen Tage: Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) ortet keine große Umwälzung bei der ÖVP. „Ich bin der tiefen Überzeugung: Wo Kurz draufsteht, ist ÖVP drinnen“, sagte Häupl heute.

Respekt vor Sebastian Kurz als künftigem ÖVP-Obmann und damit auch Spitzkandidat im nächsten Nationalratswahlkampf „muss man allemal haben“, so Häupl am Rande eines Medientermin am Montag. „Alles andere wäre eine Überheblichkeit, die sinnlos ist.“ Neidisch auf die großen Entscheidungskompetenzen, mit denen die ÖVP Kurz ausstattete, sei er nicht: „Ich beklage mich nicht. Ich fühle mich hinreichend ausgestattet mit Entscheidungsbefugnissen.“

Wiener SPÖ „kampfkräftig“

Die Wiener SPÖ sei für einen Wahlkampf jedenfalls gerüstet, sagte der Bürgermeister weiter: „Wenn Sie den 1. Mai gesehen haben, dann können Sie sehen wie kampfkräftig die Wiener SPÖ ungebrochenerweise ist.“

Den Zeitpunkt seines eigenen Rückzugs, der mit der Ankündigung von vorgezogenen Neuwahlen auf Bundesebene näher gerückt ist, ließ er offen. „Schau ma“, antwortete Häupl knapp auf die Frage, ob er nun noch heuer zurücktreten werde. Es werde wie geplant „zeitnah“ nach der nächsten Nationalratswahl einen Landesparteitag geben, wo dann ein neuer Obmann gewählt werde. Ein Wechsel in die Bundespolitik ist für ihn jedenfalls offenbar ausgeschlossen: „Darf ich Ihnen meinen Geburtsschein zeigen?“, antwortete er.

Erneut Rot-Schwarz? „Alles ist möglich“

Auf die Frage, ob Rot-Schwarz nach der Wahl wieder denkbar sei, sagte der Bürgermeister: „Alles ist möglich, man sollte gar nichts ausschließen.“ Es seien jedenfalls viele Stimmen zu vergeben, so denke er etwa nicht, dass das Team Stronach den Einzug ins Parlament erneut schaffen werde.