Fünf abgetrennte Finger wieder angenäht

Einem 43-jährigen Mann sind am Freitag bei einem Arbeitsunfall alle fünf Finger der rechten Hand abgetrennt worden. In einer mehrstündigen Operation im UKH Meidling konnten sie nun wieder angenäht werden.

Die Operation wurde von Oberarzt Alexander Meznik und seinem Team durchgeführt. Die Replantation war erfolgreich, es konnte die Durchblutung der Hand wiederhergestellt werden. Der Mann befindet sich auf der Intensivstation.

Unfall bei Stanzarbeiten

Der Unfall passierte am Freitag in Rohrbach bei Mattersburg. Der Ungar hatte gegen Mittag Stanzarbeiten durchgeführt. Als er das Gerät abstellte, um nachzujustieren, setzte sich die Stanze in Bewegung und trennte die Finger der rechten Hand ab. Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.