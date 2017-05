Prozess startet neun Jahre nach Unfall

Ein Bauarbeiter ist im Lainzer Tunnel von einem Muldenkipper überrollt und schwer verletzt worden. Sein rechter Unterschenkel musste amputiert werden. Der Unfall liegt nun fast neun Jahre zurück, heute startet der Prozess dazu.

Der Gesamtbauleiter, zwei Bauleiter, der Baustellenkoordinator und ein Sicherheitsfachmann müssen sich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor einem Schöffensenat verantworten. Während der Fahrer des Muldenkippers schon vor geraumer Zeit in seinem Strafverfahren freigesprochen wurde - aufgrund der Bauart des Fahrzeugs konnte er den rechtskräftigen Feststellungen zufolge den im toten Winkel befindlichen Arbeiter nicht wahrnehmen -, wirft der Staatsanwalt seinen Vorgesetzten zahlreiche unfallkausale Versäumnisse vor.

Aus Kostengründen weniger Sicherheit

So waren laut Strafantrag unter Außerachtlassung arbeitsschutztechnischer und sicherheitstechnischer Vorschriften die Fußwege der auf der Baustelle Beschäftigten nicht von den Fahrwegen abgegrenzt. Das Rückwärtsfahren von bis zu 38 Tonnen schweren Baufahrzeugen war ohne Einweiser erlaubt, obwohl im konkreten Fall der Fahrer den Muldenkipper „weitestgehend ohne Sichtfeld“ (Strafantrag) bewegen musste.

Um ein Fahren auf Sicht zu ermöglichen, wären am Kipper zusätzliche Spiegel und ein „Kamerasystem“ anzubringen gewesen, worauf laut Anklage aus Kostengründen verzichtet wurde. Bemängelt wird von der Anklage auch, dass die Arbeiter von den Bauleitern nicht mit den Themen Arbeitssicherheit und Gefahrenschutz vertraut gemacht wurden.

Außerdem wurde von einer Sicherheitsevaluierung und einem Erfassungssystem für gefährliche Zwischenfälle Abstand genommen, obwohl es auf der Baustelle zwischen Ende Oktober 2007 und Anfang Juni 2008 zu vier Unfällen gekommen war, bei denen jeweils Männer, die sich im toten Winkel befanden, von Baufahrzeugen angefahren wurden. Ein Arbeiter kam am 11. März 2008 ums Leben, als er zwischen einem Betonmischwagen und einem Spritzmobil eingeklemmt wurde.

Zahlreiche Knochenbrüche

„Selbst nach dem tödlichen Arbeitsunfall [...] wurde in den Baukoordinationsbesprechungen das Thema Verkehrswege im Tunnel bis nach dem gegenständlichen Arbeitsunfall am 15. Juli 2008 nicht mehr dokumentiert“, kritisiert der von der Justiz beigezogene, auf technisches Unfallwesen und Arbeitsschutz spezialisierte Sachverständige in seinem Gutachten. Dabei sei spätestens mit dem Todesfall klar gewesen, dass die bis dahin getroffenen Sicherheitsmaßnahmen wie die Beschilderung der Verkehrswege nicht ausreichend waren, ist der Expertise zu entnehmen.

Dem Baustellenkoordinator und dem Sicherheitsfachmann legt der Staatsanwalt zur Last, sich nicht um Warnhinweise und allfällige Betretungsverbote gekümmert zu haben. Der 28-jährige Arbeiter war von dem Muldenkipper im Rückwärtsgang erfasst worden. Ein Reifen überrollte den jungen Mann, dem dabei der rechte Oberschenkelkopf aus der Gelenkspfanne gerenkt wurde. Der Gelenkskopf brach. Obendrein erlitt der Arbeiter einen Bruch des oberen und unteren Schambeinastes, einen Bruch des Steißbeins, einen doppelten Bruch des Oberschenkels, eine Zerreißung der Beckenbodenstruktur und massive Quetschungen am Unterschenkel.

Schmerzens- und Pflegegeld gefordert

Für den mittlerweile 37 Jahre alten Mann ist neben der Klärung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit vor allem die zivilrechtliche Komponente von Interesse. Das Zivilverfahren, in dem der Betroffene unter anderem Schmerzensgeld, eine Entschädigung für die erlittene Verunstaltung sowie Pflegegeld geltend macht, wurde bis zur Erledigung des bevorstehenden Strafprozesses ruhend gestellt. Die Hauptverhandlung ist vorerst auf drei Tage anberaumt.