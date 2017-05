Betreuung in Parks um zehn Millionen Euro

Mit dem warmen Wetter zieht es auch immer mehr Kinder und Jugendliche in die Parks. Damit sie dort nicht auf sich alleine gestellt sind, kommen ab sofort wieder Betreuerteams zum Einsatz. Kosten pro Jahr: Zehn Millionen Euro.

Bis Oktober sind die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parkbetreuung unterwegs. Mehrmals pro Woche wollen sie für Spiel und Sport in den Wiener Parks sorgen - und zwar für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren. Die Betreuung ist kostenlos und erstreckt sich auf insgesamt 180 Parkanlagen und Sportanlagen in ganz Wien.

ORF/Engelmayer

Mundgesundheit als Schwerpunkt

In vielen Bezirken gibt es außerdem spezielle Angebote für ältere Jugendliche. Nicht immer steht nur Bewegung im Vordergrund: Mitte der Woche startet ein Schwerpunkt zur Mundgesundheit. An verschiedenen Stationen wird unter anderem das richtige Zähneputzen vermittelt. Insgesamt investiert die Stadt zehn Millionen Euro jährlich in die Parkbetreuung. Das Geld kommt von der Stadt und aus den einzelnen Bezirksbudgets.

