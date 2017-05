Popfest mit Mono & Nikitaman

Die deutschsprachige Reggae-Band Mono & Nikitaman und der Newcomer Salute werden das diesjährige Wiener Popfest, das von 27. bis 30. Juli wieder am Karlsplatz stattfindet, eröffnen. Rund 60 Acts werden beim Gratisfestival auftreten.

Weitere schon bestätigte Acts sind unter anderem der Der Nino aus Wien, die Rockformationen Mother’s Cake und Kaiser Franz Josef sowie Eva Jantschitsch alias Gustav. Sie wird Lieder aus der Proletenpassion performen.

Urban Tree Media

60 Künstler bei freiem Eintritt

Und Mira Lu Kovacs wird im Verbund mit Kompost 3 als Supergroup 5K HD ihr neues Projekt vorstellen. Den traditionellen Abschluss des Konzertreigens am Sonntag in der Karlskirche bereiten unter anderem die Pop-Avantgardistin Maja Osojnik und die in New York lebende Austrokanadierin Meaghan Burke mit der Präsentation ihres neuen Albums – ein Abend zwischen Kammermusik und Grunge.

Pamela Russmann

Diskussionen über heimischen Pop

Rund 60 Acts werden bei der inzwischen achten Ausgabe des Popfests von 27. bis 30. Juli bei freiem Eintritt auf der Open-Air-Bühne am Karlsplatz bzw. in umliegenden Locations konzertieren. Geplant ist außerdem wieder ein Rahmenprogramm - etwa mit Diskussionen zum Thema Pop-Texte, sowie einen vorausschauenden Thementag zu der im Herbst startenden Großausstellung über die Szenen heimischer Popmusik („Ganz Wien“).

Yavuz Odabas

Threat und Forcher als Kuratoren

Das gesamte Programm des viertägigen Musikfests wird im Juni bekanntgegeben, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Für das Programm zeichnen heuer Musikerin Ana Threat und Ö3-Urgestein Eberhard Forcher verantwortlich - mehr dazu in Kuratorenteam für Popfest 2017 fix (fm4.ORF.at)

