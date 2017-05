Speed-Dating in der Albertina

Flirten im Museum: Dazu wird heute Abend in die Albertina geladen. Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber sollen sich bei Gesprächen über Bilder von Maria Lassnig kennenlernen - im Rahmen eines Speed-Datings.

„Es gibt in jedem Ausstellungsraum mehrerer Tische mit Stühlen. Nach drei Minuten wird der Gesprächspartner gewechselt“, erklärt Fiona Sara Schmidt von der Albertina die Veranstaltung „Date with Art“, die von dem Museum gemeinsam mit dem Magazin „The Gap“ am 19. Mai organisiert wird.

In jedem Raum der Ausstellung „Maria Lassnig - Zwiegespräche“ seien zudem Kärtchen mit Gesprächsanregungen verteilt. „Die Themengebiete, die vorgeschlagen werden, variieren, von Lassnigs Bildern bis zu Kunst im Allgemeinen. Man kann sich aber natürlich auch über andere Themen unterhalten“, so Schmidt.

Maria Lassnig Stiftung

Veranstalter: Lassnig-Ausstellung besonders geeignet

Altersbegrenzung gibt es keine. Die Veranstalter glauben aber, dass sich eher junge, popkultur-affine Menschen angesprochen fühlen werden. „Es geht sowohl darum, Kunstbegeisterten eine Gelegenheit zum Flirten zu geben, als auch darum, Singles für Kunst zu begeistern“, sagt Schmidt.

Die Veranstaltung solle auch dazu anregen, über den eigenen Körper, Selbstinszenierung und das Verhältnis von Mann und Frau nachzudenken, so die Organisatoren. Die Lassnig-Ausstellung sei besonders gut dafür: „Maria Lassnig zählt zu den wichtigsten Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts und war eine der ersten, die sich mit ihrer Selbstempfindung und dem Sichtbarmachen der eigenen Körperwahrnehmung auseinandersetzte“, heißt es in einer Aussendung.

Anmeldung erforderlich

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gebe, sei eine Anmeldung erforderlich, so Schmidt. Das Speed-Dating beginnt um 18.30 Uhr, der Einlass ist um 18.15 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro und ist vor Ort bar zu bezahlen.

