Kinderuni feiert 15-Jahr-Jubiläum

Im 15. Jahr ihres Bestehens bietet die „KinderuniWien“ in diesem Sommer 439 Lehrveranstaltungen für mehr als 4.000 Kinder. Ab 1. Juni kann man sich registrieren, am 12. Juni um 17 Uhr beginnt die Online-Anmeldung.

An sechs Wiener Universitäten und einer Fachhochschule werden vom 10. bis 22. Juli rund 600 Wissenschafter den Sieben- bis Zwölfjährigen Rede und Antwort stehen. Die Kinderuni feiert dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. „Für uns als Universität ist es toll zu sehen, wie diese Idee von damals eingeschlagen hat. Und von Anfang an die Kinder angezogen hat und auch den Lehrenden sehr viel Spaß macht“, erklärt die Vizerektorin der Universität Wien, Christa Schnabl.

ORF

Kinder „motiviert und interessiert“

Das Programm ist vielfältig und soll den Kindern das Uni-Leben näherbringen, erklärt Schnabl: „Man kann anhand der nächsten Generation sehen, was interessiert die Kinder, welche Themen werden für sie in der Zukunft relevant sein und man kann damit Kinder auch an die Universität heranführen, die sonst gar keinen Zugang hätten.“

Piero Lercher, der seit der ersten Ausgabe Vorträge für Kinder hält, sieht einen Unterschied zu den üblichen Uni-Veranstaltungen: „Interessant ist, dass Kinder sehr motiviert und wissbegierig sind. Da ist unser Auftrag, den Kindern auf ihre Fragen Antworten zu geben.“ Normale Universitätsstudierende würden hingegen mehr „Erholung“ brauchen.

Schwerpunkte an sieben Hochschulen

Die Schwerpunkte im diesjährigen KinderuniWien-Programm: An der Hauptuniversität stehen Lehrveranstaltungen zur „Gesundheit aus dem Labor. Was ist möglich?“ am Programm. Die Medizinische Universität stellt den Mensch ins Zentrum von „Leben retten, Menschen helfen“ und beim Blick hinter die Kulissen beschäftigt sich die Technische Universität unter anderem mit Supercomputern.

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und Ideen für deren Umsetzung werden auf der Universität für Bodenkultur erforscht. An der Veterinärmedizinischen Universität werden Fragen zu Tiermedizin, Tierschutz und gesunden tierischen Lebensmitteln beantwortet.

Die Fachbereiche der Fachhochschule FH Campus sind vielfältig und reichen von Bauen und Gestalten, Gesundheit, Soziale Arbeit, Technik bis Wirtschaft und Governance. Die spannende Welt der Unternehmen und interessante Fakten über wirtschaftliche, soziale und ökologische Zusammenhänge lernen die Kinder an der Wirtschaftsuniversität kennen.

Registrierung ab 1. Juni möglich

Ab 1. Juni kann man sich für die KinderuniWien registrieren, bis dahin gibt der Studienplaner Auskunft über die angebotenen Lehrveranstaltungen. Die finale Anmeldung ist dann ab 12. Juni möglich.

