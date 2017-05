Kostenlos das MuseumsQuartier erleben

Mit Konzerten von „Heinz aus Wien“ und „Garish“ geht das MuseumsQuartier (MQ) heute in die Sommersaison. Zusätzlich können die Museen bei freiem Eintritt erlebt werden. Spezielles Programm gibt es außerdem für Kinder.

Musikalischer Start ist um 15.00 Uhr mit einem DJ-Set von Cid Rim und einer Mischung aus Jazz und Electronica. Um 19.00 Uhr folgt das Open-Air-Konzert von Heinz aus Wien, im Anschluss spielen um 20.15 Uhr Garish. Im mumok ist um 22.00 Uhr die Musikerin Ana Threat zu Gast, die heuer auch für das Popfest-Programm verantwortlich ist - mehr dazu in Popfest mit Mono & Nikitaman.

Andreas Jakwerth

Kostenlos durch den Skulpturenpark

Bereits am Vormittag kann der neue künstlerisch gestaltete Skulpturenpark „MQ Amore“ bei freiem Eintritt getestet werden. Zwölf Kunstwerke in Form von Minigolfbahnen laden ein, zeitgenössische Kunst aktiv zu erleben - mehr dazu in Minigolf zwischen „Amore“-Skulpturen.

Am Nachmittag gibt es ein Bootsrennen im MQ Wasserbecken und die Boule-Bahn startet in die Sommersaison. Beim Kulturflohmarkt im Haupthof können außerdem Kunstwerke und Schmuckstücke aus den Museumsshops gekauft werden. Der Erlös geht an die Volkshilfe.

Eva Ellersdorfer-Meissnerova

Kunst zum Hören und Sehen

Es gibt kostenlose Sonderführungen durch die Museen und Rundgänge durch das Areal. Um 14.00 Uhr etwa zeigt Kuratorin Sabine Winkler die Ausstellung „Mood Swings" im frei_raum Q21 - mehr dazu in Schau über Stimmungsschwankungen (oe1.ORF.at).

Einer der Höhepunkte ist um 17.30 Uhr in der Kabinett comic passage ein 30-minütiger Hörcomix für Kontrabass, Sax und Live-Elektronik von Helmut Neugebauer und Elmar Guantes. Auf der Terrasse der Kunsthalle Wien wird zudem um 18.00 Uhr die Installation „Sigi“ von Augustas Serapinas zu sehen sein.

Im Leopold Museum eröffnet um 18.00 Uhr eine performative Ausstellung der Wiener Festwochen und um 19.00 Uhr die neue Schau über den Bildhauer Joannis Avramidis. Im mumok finden Führungen durch die laufenden Ausstellungen statt.

Suchart Wannaset

Architektur „blind“ erleben

Im Architekturzentrum haben Kinder die Möglichkeit, mit verbundenen Augen in einem gesicherten Rundgang die unterschiedlichen Räume zu erleben. Im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum, werden dem Publikum neue Geschichten, Dialoge und Szenen präsentiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dafür mit Kopfhörern ausgestattet. Im Zoom Kindermuseum erfahren Kinder bei einer Mitmachausstellung wie Sehen und Hören funktionieren - mehr dazu in Kindermuseum: Neue Ausstellung testet Sinne.

