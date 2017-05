Mann nach Ehestreit in Lebensgefahr

In der Früh hat eine Frau in der Leopoldstadt ihren Mann lebensgefährlich verletzt. Ob sich die Frau verteidigte oder auf den Mann losging, ist derzeit noch offen. Kurz vor 23.00 Uhr rückte die Polizei zu einem zweiten Ehestreit aus.

Kurz nach 4.00 Uhr wurde der Ehemann in der Wohnung des Paares in der Lassallestraße lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt. Die Frau soll dem Mann die Stiche zugefügt haben. Ob sie sich verteidigt hat oder auf den Mann losgegangen ist, ist derzeit noch unklar, erklärte Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Betrunkener Streit in Rudolfsheim-Fünfhaus

Zum Streit in der Jadengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden Polizei und Rettung kurz vor 23.00 Uhr gerufen. Eine Frau öffnete die Tür und hielt sich ein Geschirrtuch über die blutende Wunde am Bauch. Der Streit zwischen ihr und ihrem 61-jährigen Ehemann war eskaliert, der Mann dürfte mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Eheleute waren laut Polizei schwer betrunken.

Die beiden konnten sich nicht mehr erinnern, weshalb sie überhaupt gestritten haben. Die Frau wurde mit ihrem Bauchstich ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Laut Polizei besteht allerdings keine Lebensgefahr.