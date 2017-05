Nach Unfallserie: Torbogen wieder geöffnet

Seit Jahren ist der Doppeltorbogen in Kalksburg als Unfall-Hotspot bekannt. Als im September ein zu hoher Lkw in den Torbogen krachte, blieb die Breitenfurter Straße in eine Richtung gesperrt. Ab heute ist sie wieder befahrbar.

Der Doppeltorbogen von Kalksburg ist seit mehr als hundert Jahren als Verkehrshindernis bekannt. Schon in einer Zeitung von 1909 ist von der Engstelle Kalksburg zu lesen. Der Torbogen gehört zu einem Standort der Caritas Socialis, über ihn führt ein Verbindungsgang zu Lagerräumen. Zumindest in den vergangenen Jahren war das ein nicht ungefährlicher Weg. Denn immer wieder krachten zu hohe Lkw in die Höhenkontrolle oder direkt in den Torbogen - mehr dazu in Gebäudeteileinsturz nach Lkw-Unfall.

CS Caritas Socialis

Anrainer seit Jahren aktiv

Das historische Gemäuer wurde dabei immer wieder schwer beschädigt. Bürgerinitiativen wurden aktiv, doch alle bisherigen Verkehrsmaßnahmen erwiesen sich als untauglich - mehr dazu in Vorwürfe an Stadt nach Torbogen-Crash.

MA 68

Höhenbalken als Warnung

Nun soll es mit der Freigabe der Breitenfurter Straße endlich eine dauerhafte Lösung geben. Ein Höhenbalken soll Lkw-Fahrer eindringlich auf die maximale Höhe von 3,7 Metern aufmerksam machen - mehr dazu in Höhenbalken für Torbogen in Kalksburg.

