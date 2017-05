Diebe als Rauchfangkehrer und Polizist getarnt

Zwei Trickdiebe haben am Donnerstag bei einer 93-jährigen Frau in Währing zugeschlagen. Sie kamen als Rauchfangkehrer und Polizist verkleidet in die Wohnung und erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Der angebliche Beamte warnte die 93-Jährige laut Polizeisprecherin Irina Steirer davor, dass es in der Nachbarschaft zahlreiche Einbrüche gebe. Sie solle ihm zeigen, wo sie ihre Wertgegenstände aufbewahre, gab der Trickdieb vor. Die 93-Jährige tat wie ihr geheißen. Die Täter räumten in der Wohnung in der Hildebrandgasse die Wertsachen der alten Dame aus, am Ende fehlten dem Vernehmen nach Gegenstände in einem höheren fünfstelligen Bereich.

Polizei rät: Dienstausweis zeigen lassen

Die Polizei empfahl aus diesem Anlass, nie fremde Personen ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Rauchfangkehrer, Ableser für Gas, Strom und Heizung kündigen sich schriftlich an. Auch von Polizisten in Uniform sollte man sich einen Dienstausweis zeigen lassen.

Darüber hinaus sollte man erst nach einem Blick in den Türspion entscheiden, wer ins Haus darf. Auch den Türöffner sollte man nicht ohne Rückfrage betätigen. Weiters ist ein entschiedenes Auftreten wichtig - ein Nein, ein Wegweisen oder ein Hilfeschrei können helfen. Im Zweifelsfall soll man besser die Polizei verständigen.