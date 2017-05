Kleinkind steckte mit Fingern in Abflusssieb

Am Samstagabend ist ein rund einjähriges Mädchen in Ottakring mit seinen Fingern in einem Abflusssieb stecken geblieben. Das Kleinkind wurde samt Sieb an der Hand ins Spital gebracht. Die Feuerwehr befreite das Mädchen.

„Da die Finger des Mädchens aufgrund der Blutstauung angeschwollen waren, konnte das Abflusssieb nicht mehr abgestreift werden. Die Mutter des Mädchens verständigte die Einsatzkräfte“, sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

MA 68 Lichtbildstelle

Die Rettung demontierte das Sieb und brachte das Kleinkind damit in ein Spital. Die Berufsfeuerwehr war ebenfalls zur Notaufnahme des Krankenhauses gerufen worden. „Die Ärzte beruhigten das Kind und wir haben das Abflussgitter mit Spezialwerkzeugen aufgeschnitten und von den Fingern entfernen können. Das Kleinkind blieb dabei unverletzt“, so Schauer.