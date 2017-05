Feuerwehr musste zu 90 „Sturm-Einsätzen“

Die Berufsfeuerwehr hatte in der Nacht auf Samstag und in den Stunden danach rund 90 „Sturm-Einsätze“ zu absolvieren. Verletzt wurde durch den Sturm niemand. In Floridsdorf war ein Baum auf zwei unbesetzte Autos gestürzt.

Großteils wurden lose Äste gesichert, gelockerte Dachziegel fixiert und umgestürzte Bäume entfernt. Auch Plakatwände, Bauzäune und zum Teil umgestürzte Gerüste mussten wieder befestigt werden. Auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz.

„Verletzte in Zusammenhang mit dem Sturmereignis wurden uns nicht gemeldet“, hieß es bei der Feuerwehr. Zu einem größeren Sachschaden dürfte es in Floridsdorf gekommen sein. Dort stürzte ein Baum auf ein geparktes Mercedes-Cabrio und einen abgestellten Kleinwagen.

Zahlreiche Schäden in den Bundesländern

In der Nacht auf Samstag haben Sturm und starke Regenfälle für unzählige Schäden in Österreich und Teilen Deutschlands gesorgt. Die Einsatzkräfte mussten Hunderte Male ausrücken. In Niederösterreich kam bei Aufräumarbeiten ein Mann ums Leben - mehr dazu in Feuerwehr im Dauereinsatz (news.ORF.at).