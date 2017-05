Einbrecher versteckte sich auf Lüftungsschacht

Ein mutmaßlicher Supermarkt-Einbrecher ist heute Nacht in Erdberg festgenommen worden. Der Mann hatte nicht nur den Alarm ausgelöst, sondern auch den Bewegungsmelder für das Licht aktiviert. Dann versteckte er sich auf einem Lüftungsschacht.

Der Alarm in dem Supermarkt in der Erdbergstraße wurde gegen drei Uhr früh ausgelöst. Die Polizei rückte mit der Spezialeinheit WEGA und einem Polizeihund an. Der mutmaßliche Einbrecher hatte auch den Bewegungsmelder für das Licht ausgelöst, weshalb er die Polizeibeamten anrücken sah.

Polizeihund stöberte den Mann auf

Der 32-Jährige versuchte sich daraufhin zu verstecken. Er kletterte auf einen Lüftungsschacht, der in zweieinhalb Metern Höhe unter der Decke verläuft. „Er hat sich auf diesen Lüftungsschacht gelegt. Das hat ihm aber nichts genutzt, weil ihn ein Diensthund aufgestöbert hat“, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Mann wurde festgenommen. Was genau er in dem Supermarkt wollte, ist noch nicht geklärt. Die Vernehmung des 32-Jährigen steht laut Polizei noch aus.