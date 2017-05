Polizei fahndet nach Serienräuber

Mindestens drei Überfälle in Wien hat ein Mann mit einer Faustfeuerwaffe verübt. Die Polizei hat am Sonntag Fotos des Unbekannten aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Bei den Überfällen hat der Mann Englisch gesprochen.

LPD Wien

Die Tatorte waren am 26. April ein Modegeschäft auf der Landstraßer Hauptstraße und am 27. April eine Trafik in der Erdbergstraße, beide im Bezirk Landstraße. Am 8. Mai forderte der schlanke, etwa 20 bis 30 Jahre alte und 1,80 bis 1,85 Meter große Täter mit weißer Hautfarbe in einer Trafik auf der Wiedner Hauptstraße in Margareten Geld.

Auch anonyme Hinweise möglich

Beim ersten und beim dritten Überfall trug der Mann einen roten Kapuzenpullover mit weißem Einsatz am Kragen und der Aufschrift „CPER Stereo Styles“ sowie einem „S“ in Weiß. Den zweiten Coup beging er bekleidet mit einer blauen Jacke mit Kapuze und schwarzer Hose. Aufgefallen sind Zeugen auch schwarze Schuhe der Marke Nike mit weißem Emblem und weißem seitlichen Einsatz an der Sohle.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun die Veröffentlichung des Fotos angeordnet. Hinweise werden - auch anonym - vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 31310 DW 33800 oder von jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.