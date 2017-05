Wienerisch-Sprachkurs wird Internethit

Die Schauspielerin Ewa Placzynska hat am Wochenende einen Internethit landen können: In einem Video zeigt sie, wie sich Wienerisch lernen lässt. Für den Sprachkurs braucht sie nur ein Wort, nämlich „Oida“.

Auf Youtube lässt sich in sogenannten Tutorials Stricken lernen oder es wird erklärt, wie man seinen neuen Plattenspieler richtig einstellt. Auch Sprachkurse gibt es jede Menge. Seit dem Wochenende kann man Wienerisch lernen - und dazu braucht man nur ein Wort.

Das Tutorial ist auf Englisch gehalten und trägt den Titel „How to speak Viennese using only one word“, wie „futurezone.at“ berichtete. Denn wenn man kein Deutsch spreche, aber dennoch Wien besuchen wolle, reiche das Wort „Oida“ völlig aus, vermittelt Placzynska in dem Video.

Mehr als 950.000 Mal auf Facebook angeklickt

Die junge Schauspielerin stellt zahlreiche Situationen nach, wo ein Wort alles erklären kann. Egal ob man verwirrt sei, bei Überraschungen oder wenn man dringend aufs Klo müsse - immer reiche ein „Oida“ völlig aus. Das Video wurde allein in den vergangenen zwei Tagen mehr als 950.000 Mal auf Facebook angeklickt. Zudem verbreitet es sich zahlreichen anderen sozialen Netzwerken.

