Immer weniger Autos in Wien

Wien ist das einzige Bundesland, in dem im Vorjahr die Bevölkerungszahl stärker gestiegen ist als die Anzahl der Autos, so eine Analyse des VCÖ. In acht Bezirken ging auch die Zahl der Autos trotz Bevölkerungswachstums zurück.

Rudolfsheim-Fünfhaus, Brigittenau und Margareten sind die einzigen Bezirke Österreichs mit weniger als 300 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) spricht sich für den weiteren Ausbau des Öffi-Netzes und der Radfahr-Infrastruktur sowie für mehr Carsharing-Angebote vor allem bei Wohnanlage aus.

„Auch im Vorjahr ist in Wien die Bevölkerung stärker gewachsen als die Autoflotte. Das Auto spielt für die Mobilität der Wienerinnen und Wiener einer zunehmend geringere Rolle“, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest. In Wien kommen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 371 Pkw, deutlich weniger als im Österreich-Schnitt, der bei 549 liegt. Enthalten sind in den Zahlen neben den Pkw der privaten Haushalte auch von Betrieben in Wien zugelassene Pkw.

45 Prozent der Haushalte haben kein Auto mehr

Mit 276 Pkw pro 1.000 Einwohner hat Rudolfsheim-Fünfhaus den niedrigsten Pkw-Motorisierungsgrad, an zweiter Stelle folgen ex aequo Brigittenau und Margareten mit 291 Pkw pro 1.000 Personen, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Zum Vergleich: Der Bezirk Waidhofen/Thaya im Waldviertel weist 703 Pkw pro 1.000 Einwohner auf.

In insgesamt 16 Wiener Bezirken ist im Vorjahr die Einwohnerzahl stärker gestiegen als die Zahl der Autos. Die absolute Zahl der Autos hat im Vorjahr in acht Bezirken abgenommen: Innere Stadt, Landstraße, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund und in Rudolfsheim-Fünfhaus, berichtet der VCÖ. Bereits 45 Prozent der Haushalte in Wien haben kein eigenes Auto. „Die Wiener Haushalte haben im Bundesländer-Vergleich die mit Abstand niedrigsten Mobilitätsausgaben. Die Kombination Öffi-Jahreskarte, Radfahren, Gehen und Carsharing ist nicht nur umweltfreundlicher und platzsparender, sondern auch günstiger“, betont VCÖ-Experte Gansterer.

Ausbau des Öffi-Netzes und der Radwege gefordert

Das Mobilitätsangebot in Wien ist vor allem auch in den Außenbezirken noch deutlich zu verbessern. Zwar stagniert auch in den Außenbezirken der Motorisierungsgrad und die Zahl der Autos ist im Österreich-Vergleich niedrig, aber höher als in den Innenbezirken: Pro 1.000 Einwohner gibt es in Floridsdorf 381 Pkw, in Döbling 400, in der Donaustadt 428 und in Liesing 498. Neben dem Ausbau des Öffi-Netzes sind auch Verbesserungen bei der Rad-Infrastruktur wichtig.

Durch direkte und möglichst kreuzungsfreie Radverbindungen von den Außenbezirken ins Zentrum wird mehr Wienerinnen und Wienern der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad ermöglicht und gleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöht. Großes Potenzial gibt es beim Carsharing, vor allem auch bei Wohnhausanlagen. Die rund 95.000 Zweitautos der Wiener Haushalte werden laut Statistik Austria im Schnitt lediglich 6.300 Kilometer pro Jahr gefahren. Gerade bei Wohnhausanlagen können gemeinsam nutzbare Fahrzeuge - vom E-Autos über Elektro-Fahrrad bis Transporträder - die Kosten für die Haushalte nochmals verringern, betont der VCÖ. Immerhin mehr als 80 Prozent der Autokosten sind Fixkosten.

Link: