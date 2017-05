Live: Präsentation Life Ball-Programm

Nach einem Jahr Pause geht der 24. Life Ball am 10. Juni 2017 über die Bühne. Die gesamte Woche steht mit Aktionen & Veranstaltungen ganz im Zeichen des Red Ribbon. Die Pressekonferenz wird hier live übertragen.

Die Pressekonferenz wird live aus dem Wiener Hotel Le Meridien übertragen.

Bei dem Event werden 3.780 Gäste erwartet. Aus allen eingelangten Anmeldungen bis 23. April werden per Zufallsgenerator die verfügbaren Karten vergeben - pro Person gibt es maximal zwei Kaufoptionen. Mehrfach-Registrierungen sind nicht möglich.

VIP-Ticket kostet 2.500 Euro

Erstmals können auch sogenannte Galerie-Tickets über das Life Ball-Büro zu einem Preis von 900 Euro gebucht werden. Nach der Eröffnungsshow auf der VIP-Tribüne kann man sich in der Festsaal-Galerie kulinarisch stärken - mehr dazu in Ticketverkauf für Life Ball gestartet.

Exklusiver geht der Ball-Besuch mit einem VIP-Ticket zu 2.500 Euro über die Bühne. Die Gäste beginnen die Life Ball-Nacht mit einem Moet-Champagner-Empfang im Wiener Rathaus, danach folgt ein Gala-Dinner im Festsaal. Im Anschluss geht es über den Red Carpet zu den Logen-Sitzplätzen auf der VIP-Tribüne zur zweistündige Eröffnungsshow. Der Spendenanteil dabei beträgt mindestens 1.970 Euro und ist steuerlich absetzbar, hieß es aus dem Life Ball-Büro.

Veranstaltung bereits zum 24. Mal

Bei der 24. Auflage lautet das Thema „Recognize the Danger“. Als Vorbild dient die Zeit rund um das Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre. Damals waren bereits die Anzeichen des drohenden Unheils spürbar. Für die Gestaltung der Outfits gilt ein Grundsatz: Die bunte, lebensbejahende Welt soll als Inspiration dienen. Nicht erlaubt sind Styles, welche die herannahende Gefahr darstellen - wie zum Beispiel militärische Uniformen jeglicher Art - mehr dazu in Life Ball will an 1930er Jahre erinnern.

