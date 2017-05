Anwohnerparkplätze künftig untertags frei

Stadt Wien und Wirtschaftskammer planen Vereinfachungen für das Parken in Wien. So sollen Unternehmen Parkkarten leichter bekommen. Zudem sollen Anwohnerparkzohnen untertags für alle freigegeben werden.

„Derzeit unterziehen wir die Wiener Verwaltung einem Realitätscheck. Ziel des Checks ist, unnötige Bürokratie abzubauen und die Kundenfreundlichkeit durch schnellere und vereinfachte Verfahren zu verbessern. Mit den jetzt getroffenen Maßnahmen kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher“, so Wiens Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou. „Uns war wichtig, diese Vereinfachungen vor der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf den 10. Bezirk umzusetzen. Es freut mich, dass dies in so guter Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer gelungen ist.“

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, lobte das konstruktive Gesprächsklima und das für die Wiener Betriebe erfreuliche Ergebnis: „Das Verhandlungsergebnis zu Parkkarten und Anwohnerzonen ist ein voller Erfolg für alle Beteiligten und ein weiterer wichtiger Schritt zu weniger Bürokratie für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Damit wird ihr Leben deutlich erleichtert.“

Rene Wallentin

Anwohnerparkzonen werden untertags freigegeben

Die Eckpunkte der Vereinbarung:

• Die Nachweis- und Dokumentationspflicht für die so genannte Parkkarte (Parkkleber für Unternehmer) wird stark vereinfacht. Bisher mussten bei der Antragstellung sehr umfangreiche Unterlagen vorgelegt werden.

• Sämtliche für den Einsatzweck geeignete Kraftfahrzeuge können nunmehr eine Ausnahmebewilligung erhalten. Die Ausnahmen lauten zudem nur mehr auf das polizeiliche Kennzeichen.

• Die Anträge können zukünftig auch online gestellt werden.

• Anwohnerparkzonen werden zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr für alle geöffnet.

Rene Wallentin

Bezirke müssen Lockerung umsetzen

Die Regelungen für die Einrichtung von Anwohnerparkzonen werden um diesen Passus geändert. Die Umsetzung wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Umsetzung dieser Regelung von den Bezirken vollzogen werden muss. „Ich gehe aber davon aus, dass die Umsetzung im Laufe dieses Jahres gelingen sollte, da viele Bezirke genau diese Änderung seit langem erhoffen“, so Vassilakou.

„In einer aktuellen Umfrage der WK Wien haben sich 77 Prozent der Wiener für eine Öffnung der Anwohnerparkzonen ausgesprochen. Und auch bei den Unternehmern war dieser Wunsch sehr groß. Deshalb haben wir uns hier als Interessensvertretung besonders stark eingesetzt. Für Unternehmer, Wirtschaftsverkehr, Lieferanten und Kunden wird Parken in Wien einfacher“, sagt Ruck.

Innere Stadt zögert noch

„Die Innere Stadt hat die meisten Anrainerparkplätze Wiens und den höchsten Parkplatzdruck. Damit tragen wir nun die Hauptlast dieser Verschlechterung. Dennoch hat es Maria Vassilakou nicht notwendig befunden, mit uns darüber zu sprechen“, so Bezirksvorsteher Markus Figl von der ÖVP. Bisher wurde immer mitgeteilt, dass es keine Veränderung bei den Anrainerparkplätzen geben werde. „Jetzt wurden, ohne mit uns zu sprechen, einseitige Maßnahmen beschlossen, für die wir nun auch noch zahlen müssen“, so Figl.

Über alle Parteigrenzen hinweg wurde eine Evaluierung der Anrainerparkplätze in der Inneren Stadt beschlossen. „Erst wenn sich nach dieser großangelegten Evaluierung, der Studie über die Auslastung, dem Dialog mit den Innenstädtern und dem politischen Diskurs herausstellt, dass diese Maßnahme gewünscht wird, wird der Erste Bezirk die Öffnung umsetzen“, stellt der Bezirksvorsteher klar und weiter: „Eine Veränderung zu Gunsten einer einzelnen Gruppe, in diesem Fall der Wirtschaft, gegen die Interessen der Bewohner ist schlicht und einfach inakzeptabel.“

Dass eine solche Veränderung, ohne mit Bewohnern oder Bezirken zu sprechen, umgesetzt wird, sei scharf zu kritisieren. „Die Anrainerparkplätze sind ein Erfolgsmodell. Sie sind ein Meilenstein in der Verkehrsplanung der Inneren Stadt und wurden gemeinsam mit allen Parteien im Ersten Bezirk gefordert. Das ist ein Musterbeispiel, wie Zusammenarbeit im Bezirk über alle Parteigrenzen funktionieren kann“, so Figl und abschließend: „Ich fordere Sie auf dieses Vorhaben zu stoppen, einen intensiven Dialog mit den Bewohnern darüber zu führen und dann einvernehmlich mit den Betroffenen die beste Lösung für alle umzusetzen.“