ÖBB verkaufen Fernbusschiene

Nicht einmal ein Jahr nach dem Start ziehen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nun bei ihrer Fernbus-Schiene die Notbremse: Das „Fernbus-Start-up Hellö“ werde an den deutschen Konkurrenten Flixbus verkauft.

Der Vertrag zwischen ÖBB und Flixbus soll mit 1. Juni 2017 in Kraft treten, die gesamte Transaktion bis Ende Juli abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Arbeitsplätze der „Hellö“-Lenker seien gesichert, sie werden beim ÖBB-Postbus eingesetzt.

Große Verluste laut Medienberichten

„Hellö“ war im Juli 2016 mit Fernbusverbindungen zu Billigpreisen etwa nach Berlin, München, Zürich und Venedig gestartet und kämpfte laut Medienberichten mit großen Verlusten. Noch im April wollten die ÖBB das alles nicht bestätigen. Der Fernbusmarkt bewege sich zwar in einem „schwierigen Umfeld“, aktuell gebe es aber keine Schließungspläne, hieß es damals - mehr dazu in Fernbus Hellö in „schwierigem Umfeld“.

2016, zum Start von Hellö, hieß es, man wollte mit den Hellö-Fernbussen den Markt der jungen und preisbewussten Reisenden nicht der Konkurrenz am Fernbusmarkt überlassen - mehr dazu in ÖBB-Fernbusse steuern 31 Destinationen an

Konkurrent Westbahn aus Busgeschäft ausgestiegen

Ein ÖBB-Konkurrent, die Westbahn, ist aus dem Busgeschäft bereits wieder ausgestiegen. Seit der Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland 2013 seien neue Anbieter wie Flixbus, ADAC Postbus, Megabus bzw. in Österreich die ÖBB-Tochter Hellö gestartet. Die Deutsche Bahn zog sich hingegen aus dem Busgeschäft zurück.

Nun wollen sich die Westbahn auf das Bahngeschäft und Blaguss auf das Busgeschäft konzentrieren. Blaguss ist auch Partner des deutschen Unternehmens Flixbus, das nach eigenen Angaben in kürzester Zeit zum Marktführer aufgestiegen sei - mehr dazu in Westbahn steigt aus Busgeschäft aus.

