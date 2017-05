Neue Zugangswege für Sommernachtskonzert

Die Bühne beim Sommernachtskonzert befindet sich dieses Jahr direkt vor Schloss Schönbrunn. Deshalb gibt es neue Zugangswege, das Haupttor ist für die Besucher nicht geöffnet. Die Veranstalter rechnen mit längeren Wartezeiten.

100.000 Besucher werden beim traditionellen Sommernachtskonzert vor Schloss Schönbrunn erwartet: Die Philharmoniker spielen „Märchenhaftes“ von Dvorak, Tschaikowsky, Strawinsky und aus dem Film Harry Potter - mehr dazu in Sommernachtskonzert mit Harry Potter.

Neuer Standort für Bühne

Die Bühne wandert vom Neptunbrunnen direkt vor das Schloss. Das seit gut für die Musiker und wegen der Optik und Akustik auch besser für das Publikum, erläutert der Organisator des Sommernachtskonzerts, Tilo Fechner: „Das wesentliche ist wahrscheinlich die Bühne, die um 180 Grad gedreht ist und vor dem Schloss ist. Das Schloss ist immer hinter der Bühne, so dass das Publikum das Schloss sieht.“

Fechner ersucht das Publikum, sich am Donnerstag frühzeitig auf den Weg zu machen. Der Schlosspark darf nur vom Meidlinger und Hietzinger Tor aus betreten werden. Diese Eingänge werden um 20.00 Uhr geschlossen. Das Haupttor ist den Ehrengästen vorbehalten. Nicht erlaubt sind Sesseln und Regenschirme, erklärt Fechner - und außerdem: „Keine Drohnen, Hunde, Fahrräder oder ähnliches. Ich verstehe, wenn es regnet, dass jeder gerne mit dem Regenschirm kommen würde, können wir aber nicht erlauben.“

Wiener Linien empfehlen alternative Anreise

Damit alle Besucher rechtzeitig zum Konzertgelände kommen, verdichten die Wiener Linien die Intervalle. In den Stationen der öffentlichen Verkehrsmittel informieren die Wiener Linien außerdem, wann eine Schließung wegen Überfüllung des Geländes kurz bevorsteht.

Die U-Bahnlinie U4 fährt zwar direkt nach Schönbrunn, da diese aber überfüllt sein kann, wird empfohlen auf andere Linien umzusteigen:

U3 bis Station Johnstraße, weiter mit Bus 10A bis Haltestelle Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor) oder Haltestelle Schönbrunn (Zugang Meidlinger Tor)

U3 bis Station Hütteldorfer Straße, weiter mit Straßenbahn 10 bis Haltestelle Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor) oder Hietzing (Zugang Hietzinger Tor)

U6 bis Station Westbahnhof, weiter mit Straßenbahn 58 bis Haltestelle Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor) oder Hietzing (Zugang Hietzinger Tor)

U6 bis Station Niederhofstraße, weiter mit Bus 10A bis Haltestelle Schönbrunn (Zugang Meidlinger Tor) oder Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor)

Straßenbahnlinien 10 und 58 bis Haltestelle Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor) oder Hietzing (Zugang Hietzinger Tor)

Autobuslinie 10A bis Haltestelle Schönbrunn (Zugang Meidlinger Tor) oder Schloss Schönbrunn (Zugang Haupttor)

Bei Schlechtwetter am Freitag

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Gloriettewiese nicht Teil des Veranstaltungsgeländes ist. Die Zugänge zum Schlosspark werden hier je nach Besucherandrang gesperrt, spätestens aber 30 Minuten vor Konzertbeginn. Das Verlassen der Gloriettewiese ist nur über die oberen Tore (Maria-Theresien Tor und Tiroler Tor) möglich.

Bei Schlechtwetter wird das Gratis-Konzert der Wiener Philharmoniker auf Freitag verschoben. Im vergangenen Jahr verzeichnete man einen Besucherrekord - mehr dazu in Rekordbesuch bei Sommernachtskonzert.

Am Pult der Philharmoniker steht in diesem Jahr Christoph Eschenbach, als Solistin konnte Renee Fleming gewonnen werden, die für Arien von Dvorak und Rachmaninow ihre Stimme erheben wird. In bewährter Weise wird das Konzert, das bei freiem Eintritt zu besuchen ist, live-zeitversetzt auf ORF 2 (ab 21.05 Uhr) sowie auf 3sat (21.55 Uhr) übertragen. Der ORF sendet anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums des Orchesters im Anschluss die Dokumentation „Die Wiener Philharmoniker - Mehr als Musik!“ (22.55 Uhr).

